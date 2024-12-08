網上熱話｜高材生同學變下屬 High Dip上司自滿發文：學霸都要聽我講！網民留言嘲笑

不時都聽到有人講「現時周街大學生」，學歷對於很多工作來說都是一張入場券，但仍有很多人認為學歷不代表一切，最緊要是際遇和自己的態度。一位高級文憑畢業的網民在討論區上發文，指以前一個學霸同學竟然入行，成為自己下屬，令他極度沾沾的同時，更自信滿滿地發文揚言「學霸都要聽我講」，引起網民留言嘲笑。

高材生同學變下屬 自信發文惹爭議 一位高級文憑畢業的網民在討論區上以「曾經嘅中學學霸今日只不過係我下屬」為題發文，指公司近日新來了一個職位低過佢的新同事，更在對方返工的第一日就發現「佢竟然係當年同我同班嘅中學同學」、「佢果陣讀書仲要好勁，次次全班第一、二、三名」，更自信滿滿地揚言「當年嘅中學學霸都只係我下屬，要聽我講」。

High Dip上司以自身經歷勉勵眾人 發文者表示，當年公開試考衰咗，「只能讀hd（高級文憑）」，而學霸下屬則順利升讀大學，現時卻只能成為他的下屬，「我比佢早踏足呢個社會，靠住工作努力升到職」，更以自身經歷勉勵年輕人「想同而家年輕一代講，就算考得衰入唔到u咁又點，而家我發展仲好過當年嘅中學學霸」。

網民唔撐反嘲：好快爬你頭 發文者全文都透露一種自信語氣，但大部分網民均唔撐他的觀點與發言，更紛紛留言嘲諷指「分分鐘遲啲爬過你頭」、「漫漫長路，你唔駛咁開心住」，亦有網民語重心長地勸勉發文者，「樓主要明白一樣野，大學畢業係基本野，入場卷」、「你係某公司做幾高職位都冇用，只係打工，咪自滿，除非一世唔轉工」。