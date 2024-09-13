近年經常聽到有人話香港餐飲業持續走下坡，不但生意變差無人幫襯，有時就算有客亦未必請得夠人返工，令不少老闆處於兩難局面。日前，有網民就在社交平台上發文，直指在鰂魚涌一間酒樓門外發現請人告示，現時做一位酒樓侍應的月薪竟高達2萬元，惟當中2項工作要求就令大批網民不解。

鰂魚涌酒樓貼街招請人 月薪2萬做侍應 日前，有網民在鰂魚涌一間酒樓門外發現請人告示，並將該告示上傳至社交平台與眾人分享。原以為請一位酒樓侍應的月入不會太高，惟這間酒樓就大大隻紅色字標明會用月薪2萬元的價格請侍應，引來大批網民熱烈討論。

2 項條件惹質疑：咁都得？ 酒樓用月薪2萬元請侍應尚算出手闊綽，但當中2項工作條件就令大批網民不解。告示上列明工作時間是「上午11:30至下午3:00」，中間有兩個小時「落場」休息時間，緊接由「下午5:30至晚上11:00」才下班完成一天工作。至於休息安排則是「逢周六及假期休上半天」、「逢星期日休息」。發文者看到後就揚言「咁嘅返工時間」，似乎對工作的安排感到難以置信。

網民爭議不斷 大批網民紛紛留言直抒己見，有網民認為這份工作雖然人工高，但時間安排上的確頗尷尬，「落場時間雖然唔洗做嘢，但又唔去得遠」、「除非住得近加唔洗湊仔，否則真係玩死」、「全日時間俾晒佢，爭在未賣身」。亦有網民認為「有得就有失啦」、「比起其他餐飲業算高人工」、「又想高人工又想做少啲咩」。