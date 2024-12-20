熱門搜尋:
冬至 美國減息 聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-12-20 12:00:00

網上熱話｜00後同事唔識撳複製貼上 連登仔無奈發文：究竟發生咩事

分享：
網上熱話｜00後同事唔識撳複製貼上 連登仔無奈發文：究竟發生咩事

網上熱話｜00後同事唔識撳複製貼上 連登仔無奈發文：究竟發生咩事

adblk5

自從00後陸續畢業加入職場後，不時都會看到與00後有關的帖文，除了認為他們有自己獨特的工作模式整頓職場外，亦因時代和代溝問題而鬧出不少笑話和矛盾。早前有連登仔發文苦呻自己與00後實習生在電腦操作上有不同認知，引起大批網民留言感慨時代變遷。

圖片來源：電影《交友網戰》劇照

圖片來源：電影《交友網戰》劇照

連登仔發文 苦呻00後唔識基本電腦操作

日前，有連登仔以「依家啲垃圾零零後唔識電腦基本操作」為題發文，直指自己最近與一位00後的實習生一同工作，卻沒料到對方操作電腦的方式及認知與他本人有很大出入，令他不禁無奈表示「原來依家啲垃圾零零後，個個淨係識得玩手機，連基本電腦操作都唔識㗎」。

adblk6
圖片來源：LIHKG討論區

圖片來源：LIHKG討論區

圖片來源：ViuTV《短暫的婚姻》劇照

圖片來源：ViuTV《短暫的婚姻》劇照

被前輩複製貼上技能震懾

他表示，近日00後實習生驚訝地向其發問「點解啲師兄唔使右click 滑鼠就複製貼上到」，當他回應指「咁簡單都唔識，咪ctrl c + v」後，00後一臉震驚地揚言「0知，原來咁簡單」。事主聽完就反而對他口中的「0知」感到不明所以，明顯二人出現代溝。

圖片來源：Unsplash@Aedrian Salazar

圖片來源：Unsplash@Aedrian Salazar

網民感慨時代變遷

事主在文末無奈感慨「究竟發生咩事？」，而他與00後的對話亦引起大批網民熱議，有網民表示理解，只因「好多新家庭都唔會買電腦，都無位放」、「以前做中學功課都仲要電腦，宜家全部ipad搞X掂」，惟亦有人認為以上基本電腦操作是常識，「我個女grade 4電腦堂都有教啦」、「咩行業呀，有咩可能唔識，大學做project都要用MacBook啦」。

圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區

amFUN聖誕狂賞🎁狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈👉

amFUN聖誕狂賞 狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈