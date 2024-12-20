自從00後陸續畢業加入職場後，不時都會看到與00後有關的帖文，除了認為他們有自己獨特的工作模式整頓職場外，亦因時代和代溝問題而鬧出不少笑話和矛盾。早前有連登仔發文苦呻自己與00後實習生在電腦操作上有不同認知，引起大批網民留言感慨時代變遷。
連登仔發文 苦呻00後唔識基本電腦操作
日前，有連登仔以「依家啲垃圾零零後唔識電腦基本操作」為題發文，直指自己最近與一位00後的實習生一同工作，卻沒料到對方操作電腦的方式及認知與他本人有很大出入，令他不禁無奈表示「原來依家啲垃圾零零後，個個淨係識得玩手機，連基本電腦操作都唔識㗎」。
被前輩複製貼上技能震懾
他表示，近日00後實習生驚訝地向其發問「點解啲師兄唔使右click 滑鼠就複製貼上到」，當他回應指「咁簡單都唔識，咪ctrl c + v」後，00後一臉震驚地揚言「0知，原來咁簡單」。事主聽完就反而對他口中的「0知」感到不明所以，明顯二人出現代溝。
網民感慨時代變遷
事主在文末無奈感慨「究竟發生咩事？」，而他與00後的對話亦引起大批網民熱議，有網民表示理解，只因「好多新家庭都唔會買電腦，都無位放」、「以前做中學功課都仲要電腦，宜家全部ipad搞X掂」，惟亦有人認為以上基本電腦操作是常識，「我個女grade 4電腦堂都有教啦」、「咩行業呀，有咩可能唔識，大學做project都要用MacBook啦」。