網上熱話｜00後好奇前人「靠咩娛樂生存」 質疑要用飛鴿傳書 網民：你真係太年輕

科技發展日新月異，現今社會基本上所有嘢都可以靠電話完成，就連銀包都可以唔使帶。對於一眾新生代來說，自他們有記憶以來已經有不同智能產品可以用，自然不會想像到智能電話普及前的生活。早前，有00後網民在網上發文問「有冇00前出世嘅人講下你哋細個冇手機冇電腦，係靠咩娛樂生存？搵朋友要飛鴿傳書？」引來大批00前現身踴躍回應，更掀起一股集體回憶潮。

00前出世嘅人靠咩娛樂生存？ 發文者講到明「冇電話冇電腦」，只因現今世代大部分事情都可靠電話和電腦完成，因此有00前網民歸納出以往的娛樂與現時其實差無幾，只是工具上可能會劃分得比較仔細，未知你又有否接觸過以下的東西呢？

1. 聽歌 年輕一代要聽歌的話第一時間會諗起串流平台，但00前出世的網民就乘機回憶舊時聽歌經歷，大方分享「要聽歌有Discman、MD、MP3機」，要先自行下載歌曲再入落相對應設備內，即可用有線耳機聽歌。

2. 打機 現時講起打機多數是手機遊戲或電腦遊戲，但以往就比較百花齊放，比較流行的有DOS機、紅白機、Gameboy、NDS、PSP，更有數碼暴龍機和他媽哥池等。

3. 雜誌 而家會睇實體書的人少之又少，很多雜誌社亦已放棄出品實體雜誌，改用網上平台分享內容。舊時各大雜誌媒體盛行，基本上所有興趣都可以找到相關雜誌，由小朋友睇的《兒童快報》、《兒童周刊》，到追星族必買的《YES!》、為動漫迷而設的《JUMP》，以致為八卦人士準備的八卦周刊等。更有網民搞笑指出「痾屎一定係睇漫畫雜誌，冇嘅就睇沐浴露背後成分表」。

4. 卡通片 而家的小朋友甚少睇電視，就算開電視都可能會睇串流平台，或者上YouTube睇片，但網民就憶述以前「有大量高質卡通片」，例如「龍珠、仙魔大戰、美少女戰士、數碼暴龍、光之美少女、幪面超人、星矢」等。

5. 抽卡 而家啲人鍾意買盲盒，但其實以前一早流行抽各類型的卡，基本上玩具舖門外都會放有幾部紅色外殼的抽卡機，更有小朋友會抽完即場同其他人交換。

6. 固網電話 至於發文者提到搵朋友時係咪要「飛鴿傳書」，網民就回應指，以前一樣有手提電話、call機等，但大家比較常用的都會是固網電話，每個屋企都會有一部，「以前會打去同學屋企」、「多數係對方阿媽聽電話」。