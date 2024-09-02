網上熱話｜10座位私廚餐廳遭9客人同時放飛機 欲加1事保障自己獲網民大力支持

不少餐廳都會要求訂座的客人先付訂金，只因有時廚師會因應客人人數準備食材，假如客人無故缺席的話，準備的食材就會全部浪費，令餐廳蝕晒大本。早前一位私廚餐廳就在社交平台上發文，直指自己全間餐廳其實只得10個座位，惟近日卻慘遭一行9人同時放飛機，令他們不禁開始考慮用1個方法保障自己，引來大批網民熱烈討論。

私廚餐廳僅10座位 堅持唔收訂金 早前一間餐廳在社交平台上發文苦呻，據餐廳自己上傳的照片中，可見他們主打私廚風格，全店只有10個座位，更一直堅持唔收顧客訂金，只因手續麻煩和擔心會影響食客的用餐體驗。

9 客人同時放飛機 欲加1事保障自己 雖然只有10個座位，堅決唔收訂金確實是一個冒險的行為，但可能之前餐廳未有遇到唔守信用的食客，因而一直未有考慮增加條款。惟近日這間餐廳就慘遭1行9人同時放飛機，令他不禁無奈表示「哭了」、「開了4年第一次遇到整場no show」、「不收訂金是因為真的很麻煩又會搞得不愉快」，但因為「今日No Show 9位，或許之後預約時需要收取訂金了」。

網民大力支持 餐廳的發文獲大批網民關注及轉載，更大力支持他們欲收訂金的條款，「主廚都這麼用心備料，結果9位客人No Show」、「給人方便，但是被當隨便」、「不收訂金的老闆們都特別有人情味，但是我們的人情味都被當隨便」。亦有網民表示「照理來說超過2-3位以上就要先收定金」、「現在即使1位綁定信用卡也不為過」。