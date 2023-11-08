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生活
2023-11-08 18:00:00

網上熱話｜14歲少女海底撈叫侍應做阿姨被無視 對方1原因拒認老 網民：叫靚女實無死

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網上熱話｜14歲少女海底撈叫侍應做阿姨被無視 對方1原因拒認老 網民：叫靚女實無死

網上熱話｜14歲少女海底撈叫侍應做阿姨被無視 對方1原因拒認老 網民：叫靚女實無死

由內地開到香港以至世界各地的火鍋店「海底撈」一向出名服務好，由排隊到進食都會有店內的職員為你服務，因此不少人都會因為海底撈的服務夠好而頻頻幫襯。不過，早前有一位14歲少女在食海底撈時，因為需要幫忙而呼喚侍應，豈料該位侍應連續兩次無視她，背後原因卻竟因為不滿少女叫她做「阿姨」。事主對此感到十分不滿，惟對方卻提1原因拒絕承認自己的阿姨。事件引起廣大網民熱議，更有網民熱心教路應該「叫靚女就實無死」。

事主表示自己當時曾兩次喊侍應做「阿姨」，期望可以將對方呼喚過來幫忙，惟兩次都被對方無視，心生不忿的事主感到無面兼不滿，因而令二人就著稱呼一事引發爭執。（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

事主表示自己當時曾兩次喊侍應做「阿姨」，期望可以將對方呼喚過來幫忙，惟兩次都被對方無視，心生不忿的事主感到無面兼不滿，因而令二人就著稱呼一事引發爭執。（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

14歲少女海底撈叫侍應做阿姨 呼喚兩次均被無視

食飯時遇到需要幫忙的情況時，大部分人都會優先向店內的職員或侍應「求救」。早前，一位14歲少女就拍片分享自己在幫襯火鍋店「海底撈」時，就因為向侍應求助無果而引起不愉快經歷。事主表示自己當時曾兩次喊侍應做「阿姨」，期望可以將對方呼喚過來幫忙，惟兩次都被對方無視，心生不忿的事主感到無面兼不滿，因而令二人就著稱呼一事引發爭執。

 

食飯時遇到需要幫忙的情況時，大部分人都會優先向店內的職員或侍應「求救」。（圖片來源：抖音） 事主表示自己當時曾兩次喊侍應做「阿姨」，期望可以將對方呼喚過來幫忙，惟兩次都被對方無視，心生不忿的事主感到無面兼不滿，因而令二人就著稱呼一事引發爭執。（圖片來源：抖音）

對方1原因拒認老 事主堅持：只是專稱

被問道侍應為何拒絕應對事主的呼喚，她就明確地表明自己年僅30歲，與14歲的事主「也就差16歲」，因此認為對方應該「叫我大姐姐也好，你叫我服務員也好，你叫了我阿姨我就顯得特別老」。惟在事主的角度則認為光看樣貌無法判斷真實年齡，因此才會稱呼與自己年齡看著有差距的女性為「阿姨」，又揚言認為這是禮貌，「我沒說妳是阿姨，阿姨是對你的一個是尊稱」。眼見因為一個專稱而被對方無視，事主只好拍片質疑海底撈的服務態度，並指自己當時「被氣哭」。

 

（圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音）

網民嘲笑事主抵死 熱心教路：叫靚女就實無死

對於這條影片在網上瘋傳，海底撈客服人員回應指，已將此事反饋給負責人覆查核實，並承諾會好好處理事件。而大批網民對此事的意見亦不一，有人力撐事主有禮貌，「喊阿姨比喊服務員更尊重吧」，又指如果真的不想被叫阿姨，「可以直接說啊，不用不理不睬」。亦有網民指事主雖然年僅14歲，但已經懂得拍片控訴和利用輿論壓力，「思想不一般」。香港網民就熱心教路，指「幾歲都好一律叫靚女/靚姐」、「好似茶記係咪都叫靚仔靚女咁」、「都係一句啫，大家開心咪得」。

 

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（圖片來源：Facebook@香港火鍋關注組） （圖片來源：Facebook@香港火鍋關注組）
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