網上熱話｜14歲少女海底撈叫侍應做阿姨被無視 對方1原因拒認老 網民：叫靚女實無死

由內地開到香港以至世界各地的火鍋店「海底撈」一向出名服務好，由排隊到進食都會有店內的職員為你服務，因此不少人都會因為海底撈的服務夠好而頻頻幫襯。不過，早前有一位14歲少女在食海底撈時，因為需要幫忙而呼喚侍應，豈料該位侍應連續兩次無視她，背後原因卻竟因為不滿少女叫她做「阿姨」。事主對此感到十分不滿，惟對方卻提1原因拒絕承認自己的阿姨。事件引起廣大網民熱議，更有網民熱心教路應該「叫靚女就實無死」。

14歲少女海底撈叫侍應做阿姨 呼喚兩次均被無視 食飯時遇到需要幫忙的情況時，大部分人都會優先向店內的職員或侍應「求救」。早前，一位14歲少女就拍片分享自己在幫襯火鍋店「海底撈」時，就因為向侍應求助無果而引起不愉快經歷。事主表示自己當時曾兩次喊侍應做「阿姨」，期望可以將對方呼喚過來幫忙，惟兩次都被對方無視，心生不忿的事主感到無面兼不滿，因而令二人就著稱呼一事引發爭執。

對方1原因拒認老 事主堅持：只是專稱 被問道侍應為何拒絕應對事主的呼喚，她就明確地表明自己年僅30歲，與14歲的事主「也就差16歲」，因此認為對方應該「叫我大姐姐也好，你叫我服務員也好，你叫了我阿姨我就顯得特別老」。惟在事主的角度則認為光看樣貌無法判斷真實年齡，因此才會稱呼與自己年齡看著有差距的女性為「阿姨」，又揚言認為這是禮貌，「我沒說妳是阿姨，阿姨是對你的一個是尊稱」。眼見因為一個專稱而被對方無視，事主只好拍片質疑海底撈的服務態度，並指自己當時「被氣哭」。