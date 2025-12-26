香港樓價持續高企，加上地少人多，要在香港擁有一個安樂窩實屬難事。縱然有不少人以成功派到公屋上樓為目標，但其實不少公屋的地理位置和相關配套都未如理想。近日有網民就整合香港5大「最差公屋」，更有指這5大公屋首派被拒率相當高。

1. 荃灣象山邨 雖然荃灣是一個設備及交通完善的社區，但象山邨的空置率卻極高，只因該區人口嚴重老化，大部分居民均有返咁上下年紀，而且區內設施不足，下下都要出返荃灣市區才能購買到日常用品。

圖片來源：Google Map

2. 元朗朗善邨 元朗區逐漸開發不少公屋，有網民表示，朗善邨是全個元朗最差的公屋，只因地理位置極度不方便，距離元朗地鐵站遙遠，更只有班次稀疏的小巴能直達。

3. 石硤尾澤安邨 有人形容位於石硤尾的澤安邨是「平民豪宅」，但有居民表示，澤安邨其實是交通及配套最差的公屋，不但要上山先返到屋企，還要專程搭小巴才能進入，附近亦沒有足夠超市和餐廳，居民猶如與世隔絕。

4. 屯門蝴蝶邨 大批網民表示，蝴蝶邨屬於首派被拒的第一位，除了交通相對不方便外，有居民指蝴蝶邨噪音問題嚴重，更有實地考察的網民發現，該區鼠患問題十分嚴重，衛生情況堪虞。

5. 天水圍天恩邨 天水圍位於大西北，但其實周遭配套設備已經相對完善，惟有網民表示之前曾抽到天恩邨的1人單位，實際尺數卻只有88呎，比一般1人戶更細，連床都難以擺放。

圖片來源：Google Map