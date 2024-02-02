熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 朗然 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-02 16:00:00

網上熱話｜23歲港男帶飯返工被嘲乸型 全公司僅1群體包容 網民：執到喇你

分享：
網上熱話｜23歲港男帶飯返工被嘲乸型 全公司僅1群體包容 網民：執到喇你

網上熱話｜23歲港男帶飯返工被嘲乸型 全公司僅1群體包容 網民：執到喇你

帶飯返工是一件十分平常的事，除了因為可以慳返飯錢，部分人堅持帶飯可能因為唔想埋堆，又或者想快手食完飯後享受私人時間。不過，總有群體認為帶飯是一個奇怪的習慣。日前，一個23歲港男就表示自己在中環返工，因為食飯太貴的原因而堅持帶飯，沒料到卻被同公司的男同事排斥，頻頻笑他「乸型」。事主無奈表示現時全公司僅得1個群體願意包容他，而網民得知後反而興趣留言指「執到喇你！」

 

港男就表示自己在中環返工，因為食飯太貴的原因而堅持帶飯，沒料到卻被同公司的男同事排斥，頻頻笑他「乸型」。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

港男就表示自己在中環返工，因為食飯太貴的原因而堅持帶飯，沒料到卻被同公司的男同事排斥，頻頻笑他「乸型」。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

23歲港男帶飯返工 男同事狂嘲「乸型」

帶飯返工其實是一個不錯的習慣，除了能夠慳錢外，食飯期間更可以做私人事務，自由度較高。早前，一位23歲的港男就在討論區發文，指剛剛踏入職場的他每日返工都習慣帶飯，只有一開頭曾經獲男同事邀請「一齊出去食佬飯」，不過在食了一兩次後，認為「中環食個燒味飯都80、90，好X貴，完全儲唔到錢」，因而就未有再參與男同事飯局，卻沒料到事後竟被嘲是「乸型」。

 

（圖片來源：LIHKG討論區截圖）

（圖片來源：LIHKG討論區）

Klook.com

全公司僅1群體包容 無奈加入傾女人經

事主對男同事的指控感到十分無奈，又揚言自己其實並非完全為了慳錢，而是為了「回本」，只因月入11,500元的他每月會俾3,000家用，「咁比得家用梗係要回本，帶飯一個月都慳番千幾蚊​​」。他又指因為公司的男同事對其排斥，因而只能與女同事結伴「傾女人經」，令他的職場生活極不開心。

 

他又指因為公司的男同事對其排斥，因而只能與女同事結伴「傾女人經」，令他的職場生活極不開心。（圖片來源：tvN《一起吃飯吧》劇照）

他又指因為公司的男同事對其排斥，因而只能與女同事結伴「傾女人經」，令他的職場生活極不開心。（圖片來源：tvN《一起吃飯吧》劇照）

網民笑爆回應：執到喇你！

事主的發文在討論區引起熱議，有網民就指他不需要理會他人的看法，揚言「帶飯唔係罪，人On X先係罪」​​、「做自己就得啦，做多排轉工搵多啲」。而對於他表示現時全公司僅得女同事願意與他交流，有網民就興奮回應指「執到喇你」、「同女同事打成一片，可以一齊笑返啲男同事」，亦有網民積極建議事主「可以考慮一星期出去食一日​​」，以解決問題。

 

Ad Block
（圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區）
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受