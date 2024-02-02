網上熱話｜23歲港男帶飯返工被嘲乸型 全公司僅1群體包容 網民：執到喇你

帶飯返工是一件十分平常的事，除了因為可以慳返飯錢，部分人堅持帶飯可能因為唔想埋堆，又或者想快手食完飯後享受私人時間。不過，總有群體認為帶飯是一個奇怪的習慣。日前，一個23歲港男就表示自己在中環返工，因為食飯太貴的原因而堅持帶飯，沒料到卻被同公司的男同事排斥，頻頻笑他「乸型」。事主無奈表示現時全公司僅得1個群體願意包容他，而網民得知後反而興趣留言指「執到喇你！」
23歲港男帶飯返工 男同事狂嘲「乸型」
帶飯返工其實是一個不錯的習慣，除了能夠慳錢外，食飯期間更可以做私人事務，自由度較高。早前，一位23歲的港男就在討論區發文，指剛剛踏入職場的他每日返工都習慣帶飯，只有一開頭曾經獲男同事邀請「一齊出去食佬飯」，不過在食了一兩次後，認為「中環食個燒味飯都80、90，好X貴，完全儲唔到錢」，因而就未有再參與男同事飯局，卻沒料到事後竟被嘲是「乸型」。
全公司僅1群體包容 無奈加入傾女人經
事主對男同事的指控感到十分無奈，又揚言自己其實並非完全為了慳錢，而是為了「回本」，只因月入11,500元的他每月會俾3,000家用，「咁比得家用梗係要回本，帶飯一個月都慳番千幾蚊」。他又指因為公司的男同事對其排斥，因而只能與女同事結伴「傾女人經」，令他的職場生活極不開心。
網民笑爆回應：執到喇你！
事主的發文在討論區引起熱議，有網民就指他不需要理會他人的看法，揚言「帶飯唔係罪，人On X先係罪」、「做自己就得啦，做多排轉工搵多啲」。而對於他表示現時全公司僅得女同事願意與他交流，有網民就興奮回應指「執到喇你」、「同女同事打成一片，可以一齊笑返啲男同事」，亦有網民積極建議事主「可以考慮一星期出去食一日」，以解決問題。