網上熱話｜23歲港男帶飯返工被嘲乸型 全公司僅1群體包容 網民：執到喇你

帶飯返工是一件十分平常的事，除了因為可以慳返飯錢，部分人堅持帶飯可能因為唔想埋堆，又或者想快手食完飯後享受私人時間。不過，總有群體認為帶飯是一個奇怪的習慣。日前，一個23歲港男就表示自己在中環返工，因為食飯太貴的原因而堅持帶飯，沒料到卻被同公司的男同事排斥，頻頻笑他「乸型」。事主無奈表示現時全公司僅得1個群體願意包容他，而網民得知後反而興趣留言指「執到喇你！」

23歲港男帶飯返工 男同事狂嘲「乸型」 帶飯返工其實是一個不錯的習慣，除了能夠慳錢外，食飯期間更可以做私人事務，自由度較高。早前，一位23歲的港男就在討論區發文，指剛剛踏入職場的他每日返工都習慣帶飯，只有一開頭曾經獲男同事邀請「一齊出去食佬飯」，不過在食了一兩次後，認為「中環食個燒味飯都80、90，好X貴，完全儲唔到錢」，因而就未有再參與男同事飯局，卻沒料到事後竟被嘲是「乸型」。

全公司僅1群體包容 無奈加入傾女人經 事主對男同事的指控感到十分無奈，又揚言自己其實並非完全為了慳錢，而是為了「回本」，只因月入11,500元的他每月會俾3,000家用，「咁比得家用梗係要回本，帶飯一個月都慳番千幾蚊​​」。他又指因為公司的男同事對其排斥，因而只能與女同事結伴「傾女人經」，令他的職場生活極不開心。