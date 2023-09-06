網上熱話｜24歲內地女怒斥香港人經常扮高傲 來港讀碩士被差別對待大鬧：破地方

每年的9月都是莘莘學子開學的大日子，不論是幼稚園、小學、中學甚至是大學或以上的學位，全部都會在9月迎來新開始。不少學生都會為開學日而提早做準備，而在外地升學的人自然更為重視，可能在8月已離家到升學的地方適應環境。一位由內地來港讀碩士的24歲女生亦不例外，在開學前已到港作準備，惟她在香港的生活卻不盡如人意，不但疑因唔識講粵語而被差別對待，更因經歷了不同的事情而令她嚴重認為港人「拐高傲」，苦呻自己「還沒開學已經想回家了」。
開學前抵香港 未開學已想結束
不少在外地升學的學生都會在開學前提早到該地方定居，務求可以在初步適應環境後才正式開學。一位由內地來港讀碩士的24歲女生亦不例外，在9月開學前已提早到港適應香港的生活，惟她來港後的體驗和經歷卻令她十分失望，更以無奈及無助的語氣在社交平台上發文，揚言「一個24歲的成年人，在思考了許久，試圖冷靜了2的2048次方下後，沉思許久說出了以下的幾個字：我想武漢了，加拿大也行呀」，直指自己「還沒開學已經想回家了」。
疑因唔識粵語被差別對待 怒斥港人扮高傲
發文者之後再指自己在香港這個「人多地少的地方真的十分不習慣」，又揚言自己疑似因為不會說粵語而被港人無禮對待，只能反問「我不會說粵語怎麼了？怎麼還差別待遇起來？怎麼了，兇甚麼？」她又指自己曾經嘗試與港人用英語溝通，但耐何香港人的英語水平可能不佳，「我說英語你又聽不懂」，怒斥港人「高傲甚麼？」
大鬧香港「破地方」 內地網民力撐有共嗚
除了斥責港人差別對待及高傲，發文者更因為難忍香港的整體環境，不禁憤怒地質問「wdyw?（即What do you want）」，更指香港是一個「破地方」。這個發文引起不少內地網民力撐，有同樣來港讀書的內地學生指好有共嗚，紛紛表示「不知道高貴什麼，有人態度賊差」、「真不懂他們不喜歡我們大陸人什麼」、「講不了粵語他們就說普通話不就行」、「故意為難我們！」而香港網民則反駁指「咁唔鍾意咪去外國讀囉」、「講到咁差都仲係一車車咁嚟香港讀書」、「我地夠唔鍾意你地周圍影相打卡」、「去第二度讀書，講返當地語言唔係好基本？」