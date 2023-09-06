網上熱話｜24歲內地女怒斥香港人經常扮高傲 來港讀碩士被差別對待大鬧：破地方

每年的9月都是莘莘學子開學的大日子，不論是幼稚園、小學、中學甚至是大學或以上的學位，全部都會在9月迎來新開始。不少學生都會為開學日而提早做準備，而在外地升學的人自然更為重視，可能在8月已離家到升學的地方適應環境。一位由內地來港讀碩士的24歲女生亦不例外，在開學前已到港作準備，惟她在香港的生活卻不盡如人意，不但疑因唔識講粵語而被差別對待，更因經歷了不同的事情而令她嚴重認為港人「拐高傲」，苦呻自己「還沒開學已經想回家了」。

開學前抵香港 未開學已想結束 不少在外地升學的學生都會在開學前提早到該地方定居，務求可以在初步適應環境後才正式開學。一位由內地來港讀碩士的24歲女生亦不例外，在9月開學前已提早到港適應香港的生活，惟她來港後的體驗和經歷卻令她十分失望，更以無奈及無助的語氣在社交平台上發文，揚言「一個24歲的成年人，在思考了許久，試圖冷靜了2的2048次方下後，沉思許久說出了以下的幾個字：我想武漢了，加拿大也行呀」，直指自己「還沒開學已經想回家了」。



疑因唔識粵語被差別對待 怒斥港人扮高傲 發文者之後再指自己在香港這個「人多地少的地方真的十分不習慣」，又揚言自己疑似因為不會說粵語而被港人無禮對待，只能反問「我不會說粵語怎麼了？怎麼還差別待遇起來？怎麼了，兇甚麼？」她又指自己曾經嘗試與港人用英語溝通，但耐何香港人的英語水平可能不佳，「我說英語你又聽不懂」，怒斥港人「高傲甚麼？」