網上熱話｜30歲女終嘗初戀滋味 一擊即中驚揭懷孕 男方1行為令她極心寒：仲生唔生好

經常聽到有人說生仔要考牌，只因生小朋友的確是一件需要付上很多責任的事，要將子女撫養成人，中途會面對的困難及挑戰多不勝數，因此未做好準備的話確實不建議生仔，以免影響下一代。早前一個自稱已「30幾幾」的女生在討論區上發文，指自己30幾歲人終於成功初戀，更意外懷有男友的孩子，奈何二人不單未做好做父母的準備，男方在得知事主懷孕後的1個行為更令她極心寒，不禁發文求救問眾人「而家應該點算」。

30 歲女終嘗初戀滋味 與男友日久生情 生仔需要付上極大責任，要養大一個小朋友真係少啲精神和財力都唔得，因此不時都會聽到人笑稱「生仔要考牌」。早前，一個自稱「30幾幾」歲的女生在討論區上發文求救，指自己過了30多年單身生活後，終於與認識多年的男生日久生情，初嘗戀愛滋味。而在交往一年後，二人的生活持續平淡，又形容男友屬於「安靜木頭型的，工作穩定、平日消遣看直播、打電動」，惟近日卻因發現自己意外懷孕而為平靜的生活掀起一點浪花。

一擊即中揭懷孕 男方1行為令她極心寒 事主坦言雖然自己的經期「本來就不是那麼準」，加上在用驗孕棒驗到兩條線後「有出血」，「以為（BB）沒了」，豈料看完醫生後得知BB還在，只是「不穩，需要安胎」。事主強調男友「是我的第一次性關係對象、也是唯一的」，因此現時懷孕「應該是會結婚」，奈何男友「對這件事情一整個很冷靜」、「電動一樣打」，令事主感到心寒及無助，又礙於自己「年紀也較長了」，擔任不珍惜這胎的話「不知道以後還容不容易懷」，因而十分忐忑。