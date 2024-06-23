網上熱話｜30歲女靠捉蟹月入14萬 每日做足12小時 網民：搵命搏

不少打工仔都希望搵到一份高薪厚職，最好人工高、福利好而工時都唔會太長，不過現實總是殘酷，付出過後能得到相對應回報，有時已經是一件值得感恩的事。早前有報道指，一位30歲的女生在4年前，因1事毅然辭去原有的穩定工作，轉到北冰洋靠捉蟹維生。她靠捉蟹月入高達14萬，但要每日做足12個鐘兼搵命搏，令不少網民直指她無疑是「拿命換錢」。

圖片來源：Unsplash@Mae Mu

30 歲女放棄高薪厚職 因1事轉靠捉蟹維生 有一份穩定工作對很多人來說已經是一件難能可貴的事，若然在穩定前提下又能人工高、工時短就更好。可惜現實總是殘酷的，有時一分耕耘確實未必會得到一分收穫。早前有報道指一位現年30歲的內地女生，4年前因為想與身在挪威的男友團聚，毅然辭去穩定的國企工作，直飛挪威生活。惟到達挪威後為了賺取生活費，事主在朋友的介紹下開始做一份薪高糧準的工作，長年在北冰洋以捉蟹維生。

每日做足12小時 短短3日已疼痛難耐 事主上班的日子都需要留守於捕蟹船上，因為得知工作環境十分寒冷，登船前已準備好毛衣、厚內衣褲及個人清潔用品。惟上船後發現工作的難度及強度均比想像中可怕，船員工作一般分為早晚兩更，每更約6個小時，工作時間是凌晨2時至早上8時，休息至下午2時，然後再工作至晚上8時，日復一日。她又表示大多數時間要留在零下20度的船艙內，負責下餌捕蟹、分揀砍殺、打包保存，因此在登船後僅3天肩頸肌肉已酸痛難當，之後更逐漸令手指已腫脹得無法合攏，亦難以彎曲，最後後終診斷出是手指甩骹。