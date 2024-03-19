網上熱話｜31歲港漂女呻留港生活矛盾 存款僅剩XX元 網民狠批：年過30咩都無好失敗

31歲港漂女呻留港生活矛盾 存款僅剩XX元 網民狠批：年過30咩都無好失敗

香港的生活需要花費大量金錢，除了住屋供樓或交租的費用高昂，生活上一切瑣事都需要花錢，而且部分亦不便宜，因此在香港收入不高的話，確實需要節儉地過日子。早前，一位現年31歲的港漂女在社交平台上發文，苦呻留港生活所面對的種種事情令她感到矛盾及困惑，又大曬自己僅剩XX元的存款，向一眾網民請教究竟應該及時行樂定未雨綢繆，引來大批網民熱議。

31歲港漂女呻生活矛盾 與他人相比欠規劃 香港地的生活成本十分高，因此對一些收入不高或開支太多的人來說，的確需要過較為節儉的生活，否則根本難以儲錢以應對不時之需，更遑論要在樓價高企的香港買樓上車。早前，一位現年31歲的港漂女就在社交平台上發文，形容自己是「單身狗」的她稱「現在真的很矛盾」，眼見身邊不少朋友「都有不錯的存款」，「而且大家好像都很有規劃」，令她不禁懷疑做人「到底應該活在當下及時玩樂or未雨綢繆積少成多呢」。

存款僅剩XX元 眾人教儲錢方法均被駁回 發文者又貼出她的支付寶餘額，只得港幣14.12元的「存款」令她感到擔憂，又揚言自己「工資也很只是很普通，家裡也沒幫補(不指望能自己買樓)」、「和家人一起住，家用不用特別多」，雖然現時足以生活，但眼見「大家好像都過得很風光」，而自己又未能完全做到想做的事，令她越想越矛盾。有網民分享儲錢方法，例如「試下每個月強制儲小小先 一千幾百都好​​」、「日日食3餸飯​​」、「化一些時間精力找個好老公吧​​」，但都被發文者駁回，直指「三餸飯公司樓下都要44」、「靠老公都不如靠自己​​」。