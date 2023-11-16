網上熱話｜5女生港鐵踎地等車 最後1名女生動作惹爭議 網民嘲：真人版鬼故

乘搭交通工具時，其中一樣最花時間的非等車莫屬，特別是大熱天時在戶外等巴士、小巴，真的會等到脾氣暴躁兼身水身汗，這個時候就會覺得搭港鐵比較好，只因大部分港鐵車站都有冷氣。惟有時企到攰時，要等港鐵都唔係咁簡單。早前，一張5位女生在港鐵月台等車的照片就在網上瘋傳，不過就並非她們衣著性感或引發罵戰，而是因為她們一行5人竟然在候車期間作出特別舉動，惹網民爭議之餘，更出言力嘲她們的行為是「真人版鬼故」。

港鐵月台驚現鬼片驚人劇情 5女生疑踎地等車 有時行街後或企得耐，仍然要在港鐵月台排隊候車的話，的確會感到身心疲累。早前，一張在港鐵月台拍攝的照片就在網上瘋傳，不過今次就並非以往集中於罵戰、特殊或暴露衣著的爭議題材，而是有5名女生在候車期間作出奇怪行為。照片中，可見有5名女生正在港鐵月台候車，惟她們可能「等到攰」，因而紛紛踎在地上，與身旁正常站立等車的乘客成為鮮明對比。

最後1名女生動作惹爭議 只因其姿勢格格不入？ 雖然這5位女生疑似是同行伙伴，但她們之間的動作和行為就未算太團結和統一，而站在最後的那位女生更因格格不入而成為網民熱議的焦點。照片中可見，前面4位女生均已放飛自我地蹲在地上，有2人更疑似正在打電話，惟站在最後身穿黑色衛衣、牛仔長裙的那位女生卻未有加入她們的踎地大軍，自己一人站在隊伍的最後方。