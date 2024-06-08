網上熱話｜50歲阿媽想提早退休 棄月入9千求女兒供養 網民：斷絕來往啦！

子女孝順父母理應天公地道，但在香港地生活有時真係自己都養唔掂，更遑論要拖家帶口供養埋父母。早前一位港女在討論區上崩潰發文，指自己一直與媽媽相依為命，而媽媽亦有穩定收入。惟最近50歲的媽媽卻因1事而萌生提早退休的念頭，更直言希望女兒可以「養埋佢」。事主的現況引來大批網民留言，大部分網民均激動地勸她盡快搬離媽媽，否則對方將會「毁滅你嘅人生」。
50歲阿媽想提早退休 港女崩潰發文求助
香港地人工不算高，卻百物騰貴，因此除非本身有點家底，否則是否能夠靠打一份工養活自己都成一件困難的事，更遑論要供養埋父母。早前一位港女就在討論區上崩潰發文，劈頭直指「屋企人得50歲話要退休」。她表示自己「屋企淨返呀媽一個」、「屋企好彩爸爸以前勤力所以供完樓」，但除了住屋外，經濟上仍然略有負擔，惟媽媽近日卻突然因1事而萌生提早退休的念頭，令事主極度頭痕。
因1事棄月入9千 求女兒供養
事主表示媽媽「人工得9k一個月」，但尚算一直有穩定職業及收入，惟近日媽媽卻突然聲稱「6月可能就要失業」、「 因為佢老闆無生意要炒佢」。她原本以為媽媽會另覓新東家，豈料對方卻「諗住直接退休」，更揚言要事主「養埋佢」。現時仍然讀緊書的事主苦呻「我本身已經無錢」、「就算我之後畢左業搵野做，我都唔會好高人工」，更揚言「已經同佢講屋企無錢，佢仲要我養佢」。
網民建議盡快搬走：會毁滅你嘅人生
事主諗過畢業後搵到工供養母親，奈何現實情況不容許，「假設我比零用錢佢，淨返既人工點夠我未來組織家庭？」、「點夠我儲錢？」。眼見事主如此無奈，大批網民就紛紛留言提供建議，有網民坦言「其實供完樓生活開支可以好低」、「而且夠錢供樓，份退休金/mpf都應該唔會少得去邊」，又反問「 佢叫你養佢係咪講笑咋？」不過，大部分網民就認為事主應該早日搬離媽媽，「而家香港哋根本冇可能靠一個人收入同時養起頭家再儲錢投資結婚生仔」、「唔係話你每個月供到家用俾佢哋就得，兩老有啲咩頭暈身㷫郁啲就要十萬八萬」，更揚言「你自己有數得計，你宜家揹佢上身，佢帶比你既負擔係會毁滅你既人生」。