網上熱話｜50歲阿媽想提早退休 棄月入9千求女兒供養 網民：斷絕來往啦！

子女孝順父母理應天公地道，但在香港地生活有時真係自己都養唔掂，更遑論要拖家帶口供養埋父母。早前一位港女在討論區上崩潰發文，指自己一直與媽媽相依為命，而媽媽亦有穩定收入。惟最近50歲的媽媽卻因1事而萌生提早退休的念頭，更直言希望女兒可以「養埋佢」。事主的現況引來大批網民留言，大部分網民均激動地勸她盡快搬離媽媽，否則對方將會「毁滅你嘅人生」。

50 歲阿媽想提早退休 港女崩潰發文求助 香港地人工不算高，卻百物騰貴，因此除非本身有點家底，否則是否能夠靠打一份工養活自己都成一件困難的事，更遑論要供養埋父母。早前一位港女就在討論區上崩潰發文，劈頭直指「屋企人得50歲話要退休」。她表示自己「屋企淨返呀媽一個」、「屋企好彩爸爸以前勤力所以供完樓」，但除了住屋外，經濟上仍然略有負擔，惟媽媽近日卻突然因1事而萌生提早退休的念頭，令事主極度頭痕。

因1事棄月入9千 求女兒供養 事主表示媽媽「人工得9k一個月」，但尚算一直有穩定職業及收入，惟近日媽媽卻突然聲稱「6月可能就要失業」、「 因為佢老闆無生意要炒佢」。她原本以為媽媽會另覓新東家，豈料對方卻「諗住直接退休」，更揚言要事主「養埋佢」。現時仍然讀緊書的事主苦呻「我本身已經無錢」、「就算我之後畢左業搵野做，我都唔會好高人工」，更揚言「已經同佢講屋企無錢，佢仲要我養佢」。