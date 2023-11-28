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生活
2023-11-28 21:00:00

網上熱話｜69歲婆婆腦瘤爆裂慘變植物人 丈夫不離不棄照顧20年 網民：模範夫婦

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69歲婆婆腦瘤爆裂慘變植物人 丈夫不離不棄照顧20年 網民：模範夫婦

69歲婆婆腦瘤爆裂慘變植物人 丈夫不離不棄照顧20年 網民：模範夫婦

正所謂要找共富貴的人容易，要有人願意共苦則十分困難，因此在遇到生活上的不如意時，總會特別容易認清身邊哪些人與你真心相待。一位現年69歲婆婆就在20年前，因為腦瘤爆裂而慘變植物人，當時與其結婚10年的丈夫不但未有離她而去，更在這20年間風雨不改地親自照顧。夫婦之間的故事不但令一眾網民極為感動，更紛紛表示看完之後「又相信愛了」。

一位現年69歲婆婆就在20年前，因為腦瘤爆裂而慘變植物人，當時與其結婚10年的丈夫不但未有離她而去，更在這20年間風雨不改地親自照顧。（圖片來源：Facebook＠創世基金會台中分院）

一位現年69歲婆婆就在20年前，因為腦瘤爆裂而慘變植物人，當時與其結婚10年的丈夫不但未有離她而去，更在這20年間風雨不改地親自照顧。（圖片來源：Facebook＠創世基金會台中分院）

69歲婆婆20年前腦瘤爆裂 慘變植物人終日卧床

每對夫婦在結婚的時候，都曾宣讀不論生老病死、貧窮疾病，都願意陪伴與照顧對方一生一世的誓詞，但歌都有得唱「誰人又相信一世一生這膚淺對白」，在面對這些情況時，真的能夠講得出做得到的人未必太多。一位現年69歲婆婆，就在2002年時，因為腦部血管瘤破裂而變成植物人，當時正巧是她與丈夫結婚的10周年，得到此惡耗絕對令雙方十分痛心。幸得她的丈夫一直不離不棄，更自2002年起幾乎用盡一生積蓄為妻子申請入住台中一間院舍，最後終於在2007年成功入住。

 

位現年69歲婆婆，就在2002年時，因為腦部血管瘤破裂而變成植物人，當時正巧是她與丈夫結婚的10周年，得到此惡耗絕對令雙方十分痛心。（圖片來源：Facebook＠創世基金會台中分院） 幸得她的丈夫一直不離不棄，更自2002年起幾乎用盡一生積蓄為妻子申請入住台中一間院舍，最後終於在2007年成功入住。（圖片來源：Facebook＠創世基金會台中分院）

丈夫不離不棄照顧20年 疫情期間從不間斷

婆婆至今已變成植物人卧床20年，而在這20年間，她的丈夫仍然每天風雨未改，不離不棄地到院舍探望妻子，不時在她耳邊說話、按摩等等。有指在早幾年疫情的期間，丈夫雖然無法親身到院舍探望，但卻仍然堅持要每天打電話和視像通話，問候妻子的情況。

 

婆婆至今已變成植物人卧床20年，而在這20年間，她的丈夫仍然每天風雨未改，不離不棄地到院舍探望妻子。（圖片來源：Facebook＠創世基金會台中分院） ，不時在她耳邊說話、按摩等等。（圖片來源：電影《親愛的備忘》劇照）

恩愛故事感動眾人 網民：又相信愛了

這對相愛30年的夫妻在生活可能未算十分美滿，但能夠在這個情況下仍然堅持緊握對方的手，並在30年間從未間斷地照顧和將對方牽掛在心上，絕對不是一件易事，因此他們的恩愛故事感到了大批網民。有網民紛紛留言指「好多人遇到咁嘅情況，抵受唔住一早走咗」、「祝福你們」，亦有網民揚言看到他們的故事後「又相信愛了」。

 

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（圖片來源：Facebook＠創世基金會台中分院）
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