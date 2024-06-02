網上熱話｜70歲伯伯蘭桂坊勁歌熱舞 瘋狂做1行為撩女仔 網民：呢啲就係長壽秘訣

何伯與新何太非對方不可的愛情故事，成為港人近日重點關注的話題之一，不過撇除年齡的話，一眾長者在體力許可的情況下，可能都想尋找一些自己有興趣的娛樂。早前社交平台上流傳一條於蘭桂坊街頭所拍攝的影片，片中可見一位年約70歲的伯伯在街道上勁歌熱舞，更主動對蘭桂坊的性感女郎做1舉動，露骨之行為令網民睇到嘩嘩聲！

港男蘭桂坊驚見70歲老伯 街頭勁歌熱舞

年齡與興趣無關，有心有力的話，就算年紀再大，都有權尋找自己有興趣的娛樂，令生活過得無咁苦悶。社交平台上近日流傳一條於蘭桂坊街頭拍攝的影片，假如片中是一堆少男少女，又或是成年男女暢玩的話，大家可能覺得不足為奇，但這條片之所以令眾人嘩然，全因片中勁歌熱舞的男主角，竟然是一位年約70歲的伯伯！