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生活
2024-06-02 14:00:00

網上熱話｜70歲伯伯蘭桂坊勁歌熱舞 瘋狂做1行為撩女仔 網民：呢啲就係長壽秘訣

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網上熱話｜70歲伯伯蘭桂坊勁歌熱舞 瘋狂做1行為撩女仔 網民：呢啲就係長壽秘訣

網上熱話｜70歲伯伯蘭桂坊勁歌熱舞 瘋狂做1行為撩女仔 網民：呢啲就係長壽秘訣

何伯與新何太非對方不可的愛情故事，成為港人近日重點關注的話題之一，不過撇除年齡的話，一眾長者在體力許可的情況下，可能都想尋找一些自己有興趣的娛樂。早前社交平台上流傳一條於蘭桂坊街頭所拍攝的影片，片中可見一位年約70歲的伯伯在街道上勁歌熱舞，更主動對蘭桂坊的性感女郎做1舉動，露骨之行為令網民睇到嘩嘩聲！

港男蘭桂坊驚見70歲老伯 街頭勁歌熱舞

年齡與興趣無關，有心有力的話，就算年紀再大，都有權尋找自己有興趣的娛樂，令生活過得無咁苦悶。社交平台上近日流傳一條於蘭桂街頭拍攝的影片，假如片中是一堆少男少女，又或是成年男女暢玩的話，大家可能覺得不足為奇，但這條片之所以令眾人嘩然，全因片中勁歌熱舞的男主角，竟然是一位年約70歲的伯伯！

圖片來源：小紅書

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與性感女郎跳辣身舞 瘋狂做1行為撩女仔

片中可見這位伯伯頂著一頭稀疏白髮，穿著一件T恤、迷彩長褲及一對鴛鴦鞋，在蘭桂街頭上勁歌熱舞不突止，更會主動上前撩女仔一同跳舞。當有女生路過時，伯伯會跳住埋身引她們一齊跳，而片中就成功引到一位身穿黑色長裙的女子一同跳舞，high爆的伯伯更越跳越埋，疑似想用下身磨擦女子的臀部，令女子即時彈開！

圖片來源：小紅書

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網民無眼睇：唔通呢啲就係長壽秘訣

伯伯的活力和露骨的行為令一眾網民睇到嘩嘩聲，發文者就指伯伯撩女仔的方式「一套一套的」，而網民就直斥他的行為「無眼睇」，直指他雖然表現出「人老心不老」，但這些舉動無疑是「為老不尊」、「這個社會太變態了」、「心術不正」，又形容他是「老流氓」。惟亦有網民笑稱這是伯伯的「長壽秘訣」，更力撐這是「人家的自由，又不犯法」、「香港人思想跟內地不一樣，他們這樣不犯法」。

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