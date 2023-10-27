網上熱話｜70歲老伯返足42年工零缺席 退休竟獲公司送2份大禮 網民鬧爆：老實人永遠最慘

香港人的工時一向十分長，大部分人更幾乎全年無休，只因在經歷數年疫情下的在家工作之後，即使人不在公司，老細仍然會透過不同的電子渠道與你交接工作。總笑說港人如熱愛返工的黎生般，「訴求係返工」，但其實就算很想工作也好，一年間難免有幾日會真的因為身體不適而請假或遲到，因此所謂的全勤、勤工獎基本上很難拿到。一位70歲的老伯在他工作的42年間，卻真的做到了「全勤」，只因他在該公司工作的42年內風雨不改、從未缺席。一位如此緊守崗位的員工，卻在退休時收到公司的2份「大禮」，令大批網民戥他可憐，紛紛幫手眾籌讓他能夠安享晚年之餘，更感慨指「老實人永遠最慘」。

70歲老伯打工42年從未缺席 苦苦堅守工作崗位 要在一間公司工作超過40年已經是一件十分難得的事，而要在40年間從未請假缺席則更是難上加難。據悉，美國加州一名高齡70幾歲的老伯「John」在當地一間工廠整整工作了42年，雖然他作為公司資歷最深的員工，卻領著最低的薪金，但他一直未有抱怨，更是堅定地緊守自己的工作崗位，從來都未有缺席過，令公司所有員工和一眾得悉他故事的網民均感到十分感動。

退休時未獲任何獎金 僅得公司所贈2份「大禮」 雖然John在42年間一直緊守崗位，惟在他因為年紀老邁而需要退休之時，公司卻未有像預期般給他派發退休獎金，反而僅獲得公司所贈的2份「大禮」，包括一份烤肉和一張毫無用處的證書。眼見公司最資深又勤奮的員工未受重用之餘，能否有足夠能力安享晚年都成問題時，公司同事「Soniah」就感到十分痛心，因而決定將John拆禮物的畫面上載到社交媒體中。在短片上傳後，John的故事引起廣大網民的關注，更有不少網民紛紛表示想為John主動獻上一點心意。