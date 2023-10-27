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生活
2023-10-27 20:00:00

網上熱話｜70歲老伯返足42年工零缺席 退休竟獲公司送2份大禮 網民鬧爆：老實人永遠最慘

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網上熱話｜70歲老伯返足42年工零缺席 退休竟獲公司送2份大禮 網民鬧爆：老實人永遠最慘

網上熱話｜70歲老伯返足42年工零缺席 退休竟獲公司送2份大禮 網民鬧爆：老實人永遠最慘

香港人的工時一向十分長，大部分人更幾乎全年無休，只因在經歷數年疫情下的在家工作之後，即使人不在公司，老細仍然會透過不同的電子渠道與你交接工作。總笑說港人如熱愛返工的黎生般，「訴求係返工」，但其實就算很想工作也好，一年間難免有幾日會真的因為身體不適而請假或遲到，因此所謂的全勤、勤工獎基本上很難拿到。一位70歲的老伯在他工作的42年間，卻真的做到了「全勤」，只因他在該公司工作的42年內風雨不改、從未缺席。一位如此緊守崗位的員工，卻在退休時收到公司的2份「大禮」，令大批網民戥他可憐，紛紛幫手眾籌讓他能夠安享晚年之餘，更感慨指「老實人永遠最慘」。

一位如此緊守崗位的員工，卻在退休時收到公司的2份「大禮」，令大批網民戥他可憐，紛紛幫手眾籌讓他能夠安享晚年之餘，更感慨指「老實人永遠最慘」。（圖片來源：X@HotSpotHotSpot）

一位如此緊守崗位的員工，卻在退休時收到公司的2份「大禮」，令大批網民戥他可憐，紛紛幫手眾籌讓他能夠安享晚年之餘，更感慨指「老實人永遠最慘」。（圖片來源：X@HotSpotHotSpot）

70歲老伯打工42年從未缺席 苦苦堅守工作崗位

要在一間公司工作超過40年已經是一件十分難得的事，而要在40年間從未請假缺席則更是難上加難。據悉，美國加州一名高齡70幾歲的老伯「John」在當地一間工廠整整工作了42年，雖然他作為公司資歷最深的員工，卻領著最低的薪金，但他一直未有抱怨，更是堅定地緊守自己的工作崗位，從來都未有缺席過，令公司所有員工和一眾得悉他故事的網民均感到十分感動。

 

要在一間公司工作超過40年已經是一件十分難得的事，而要在40年間從未請假缺席則更是難上加難。（圖片來源：X@HotSpotHotSpot） 據悉，美國加州一名高齡70幾歲的老伯「John」在當地一間工廠整整工作了42年，雖然他作為公司資歷最深的員工，卻領著最低的薪金，但他一直未有抱怨，更是堅定地緊守自己的工作崗位，從來都未有缺席過，令公司所有員工和一眾得悉他故事的網民均感到十分感動。（圖片來源：X@HotSpotHotSpot）

退休時未獲任何獎金 僅得公司所贈2份「大禮」

雖然John在42年間一直緊守崗位，惟在他因為年紀老邁而需要退休之時，公司卻未有像預期般給他派發退休獎金，反而僅獲得公司所贈的2份「大禮」，包括一份烤肉和一張毫無用處的證書。眼見公司最資深又勤奮的員工未受重用之餘，能否有足夠能力安享晚年都成問題時，公司同事「Soniah」就感到十分痛心，因而決定將John拆禮物的畫面上載到社交媒體中。在短片上傳後，John的故事引起廣大網民的關注，更有不少網民紛紛表示想為John主動獻上一點心意。

 

雖然John在42年間一直緊守崗位，惟在他因為年紀老邁而需要退休之時，公司卻未有像預期般給他派發退休獎金。（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照） 反而僅獲得公司所贈的2份「大禮」，包括一份烤肉和一張毫無用處的證書。（圖片來源：Unsplash@Markus Spiske）

網民戥其可憐幫手眾籌：老實人嘅下場往往最慘

估計是因為Soniah的影片中，拍攝到年邁的John拆禮物時的孤單身影，因此有網民提議可以為其眾籌，期望能夠改善John退休後的生活，因此Soniah就在網站上發起了「GoFundMe」的募款活動，希望大家能夠略盡綿力幫助John。不少網民在得知John的經歷後，均戥其感到可憐和無奈，直指「公司都係咁刻薄」、「全球老細一樣黑」，更有網民指盡心工作的老實人「下場永遠最慘」、「識刷鞋緊要過識做嘢」。

 

，因此Soniah就在網站上發起了「GoFundMe」的募款活動，希望大家能夠略盡綿力幫助John。（圖片來源：Go Fund Me網站截圖） 不少網民在得知John的經歷後，均戥其感到可憐和無奈，直指「公司都係咁刻薄」、「全球老細一樣黑」。（圖片來源：TVB《不懂撒嬌的女人》劇照） （圖片來源：Facebook@好fashion呀你） （圖片來源：Facebook@好fashion呀你）
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