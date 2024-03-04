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生活
2024-03-04 16:00:00

網上熱話｜70歲老翁每日送足12小時外賣 為1事忍受日薪160 網民反斥：真係唔抵幫

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網上熱話｜70歲老翁每日送足12小時外賣 為1事忍受日薪160 網民反斥：真係唔抵幫

網上熱話｜70歲老翁每日送足12小時外賣 為1事忍受日薪160 網民反斥：真係唔抵幫

香港的社會大眾普遍視65歲為退休年齡，惟要在這個年齡終止工作，絕對需要一定的財力才能夠如一眾打工仔所願般，退休歎世界。雖然香港政府有不少支援長者及退休人士的措施，但就不是所有老人家都咁好彩。早前，一位現年70歲的伯伯就接受傳媒採訪，直指自己因為1事而遲遲未能退休之餘，更要每日送足12個鐘外賣，引起網民關注。

（圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle）

（圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle）

70歲老翁每日送足12小時外賣 最佳日薪僅160元

退休是每個打工仔的心願之一，但其實能夠真正退下工作火線，需要有大量金錢支撐，因而並不是每個人都能夠如願在65歲左右為一生工作劃上句號。馬來西亞一名70歲伯伯亦如是，雖然已達古稀之年，但卻仍然需要每日送足12小時外賣。他表示自己曾擔任私人司機22年，原本安排在2021年退休，惟因為想繼續工作而轉行做送餐員兼送貨員，每當天氣好時，大約可以日賺近100令吉（約163港元）。

 

（圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle） （圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle） （圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle）

日曬雨淋只為1事 自豪從未被投訴

其實伯伯亦並非沒有想過退休，惟因要照顧年邁配偶和2名失業兒子，加上當地政府援助不足，又有無數帳單要支付，因而只好肩負起維持家庭生計的責任，他又揚言「我不會回家休息，那是浪費時間。我有朋友這樣做，但我做不到」。據悉，伯伯工作十分認真，每次送貨都會小心保管包裹、重複檢查每個地址，並尊重每名客人，更自豪道「我們有責任，我們需要確保一切都正確完成，到目前為止我沒有收到任何客人的投訴」。

 

（圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle） （圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle） （圖片來源：YouTube@FMT Lifestyle）

希望政府主動資助 網民唔撐：自己攞嚟

伯伯有時亦會對生活感到疲倦，但他為了生活仍必須忍受這一切並繼續工作，「就算累，我也必須這麼做。我必須努力工作，無論工時長或短」。他又盼望指「如政府每月可給予2,000至3,000令吉（約3,300至4,900港元）援助，我便可以退休了」。伯伯的經歷引來網民熱議，有網民同情他的遭遇，直指「家家有本難念的經」、「父愛如山」，惟亦有大批網民批評他太縱容家人，直斥「慈父多敗兒」、「點解兩個仔唔做埋送餐」、「啲仔唔羞愧」。

 

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（圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO）
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