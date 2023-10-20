網上熱話｜74歲老伯月入$13,000仍有公屋住 另外自爆2大驚人秘密網民：同公屋講88

買樓上車絕對是不少人的目標和願望，耐何香港的樓價極高根本難以上車，因此排公屋就成為了部分人的一絲希望。輪候公屋需要符合不同條件，亦要花上多年時間，並非一件易事。早前，一位現年74歲的老伯在接受街頭時，不但炫耀自己月入$13,000在香港都有公屋，更猶如吃了誠實豆沙包般自爆兩大驚人秘密！雖然這段訪問片娛樂性十足，但有心水清的網民就留言表示這位老伯可以同間公屋「講再見」，只因他所爆的東西早已超出住公屋的條件！

74歲老伯接受街頭訪問 自爆月入$13,000仍有公屋住 在香港排到公屋絕對是一條十分困難的事，只因地少人多，申請後排上十年八年都未必上到樓。早前，一位現年74歲的老伯就在街頭接受訪問，在片中自稱是「郭長老」的他大方分享自己的人生，直指自己是退休公務員，在2001年於機電工程署退休，因為是舊制的關係，至今每個月仍有六千多元退休金。加上政府每個月派發的四千多元生果金，以及自己間中會在深水埗以時薪100元幫手看檔，言下之意他每月的收入約有$13,000，而他亦自爆自己有過百萬的儲蓄。

自爆2大驚人秘密 條件極佳享盡齊人之福 除了74歲仍月入$13,000令人感到勵志，他又公開自己現時與太太及女兒住在 350 呎的公屋，月租約 HK$2,700。不過，郭長老事後就猶如吃了誠實豆沙包般，自爆兩大驚人秘密，先指自己早年在廣東江門市成功買樓，更揚言在內地一直養著一個比自己細18歲的老婆，而「大老婆」和「細老婆」同樣育有一囡。郭長老笑指享盡齊人之福的方法是要「有樓」、「無樓住唔跟你」，更大方表示「大婆日日鬧我」，「細婆每個月有幾千元家用，大婆則只有一千多元」。