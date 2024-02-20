網上熱話｜8歲女童收70萬利是 母親即時充公兼做1事 網民竟力撐：好有智慧

相信每個小朋友都曾經遇到過「利是騙案」，只因年幼時其實對錢銀未有太大概念，因此在每年拆完利是後，所得的利是錢總會被父母以「幫你儲起先」、「大個俾返你」為由收走。適逢農曆新年剛過，一名女童就逗到超大金額的利是錢，令她年僅8歲已坐擁70萬元積蓄！不過，其母親得知後不但即時將全數充公，更主動將全部錢用作1事，引起網民關注。

8歲女童年年收大利是 至今儲夠70萬利是錢 小朋友的收入除了父母給的零用錢外，每年的利是錢正是他們最大的經濟收益。收到500元以上的利是錢已經足夠開心，沒料到內地一位8歲女童竟靠逗利是致富，短短幾年已儲夠70萬利是錢！據悉，現年8歲的女童「小雨」每逢過節都會收到祖父母、外公外婆和其他親戚的大利是，令她一早已儲夠人民幣67萬元（約港幣73萬元），加上今年新進帳的人民幣3萬元（約港幣3萬2千元），至今已足足儲夠人民幣70萬元（約港幣76萬元）！

母親全數充公 主動為女兒做1事 年僅8歲已有近80萬的存款，絕對可以稱得上是小富婆，但這筆款項就令小雨的母親十分擔心，只因她認為女兒對金錢還沒有太多概念及想法，亦怕她會亂用甚至浪費金錢，因此決定先將這70萬元全數「充公」。因為小雨的母親從事金融業，因而對投資略有認識，故她揚言會把女兒的70萬分成幾部分，先把60萬元購買銀行理財計劃，其餘部分會進行股票投資。