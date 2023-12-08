網上熱話｜84歲伯伯娶細29年妻以為覓得真愛 結婚3年後現形極心酸 網民反稱：抵死！

所謂真愛不應受年齡限制，縱使有時與伴侶的年齡相差太遠的話，有機會有代溝或令相處出現步伐不一致的情況，但年齡差亦不是影響關係的最大關鍵。早前，一位現年84歲的伯伯在接受街頭訪問時，就指自己與一位細自己29年的妻子結婚，本以為終於覓得真愛，找到與自己長相廝守的人，卻沒料到在結婚短短3年後，對方即時現真身，令他臨老才面對3大心酸事。雖然他的經歷引起網民關注，不過大批網民就唔戥他可憐，更嘲諷他「揀得就預咗」！

84歲伯伯娶細29年妻 以為兒孫滿堂卻未如所願 雖然真愛不應受年齡限制，但有時年齡相差太遠的確有機會令雙方步伐不一致。早前，一位現年84歲的伯伯在接受街頭訪問時，就分享自己兩段婚姻的經歷。他表示自己與第一任妻子育有3名50多歲的兒子和4名孫兒，可惜首任妻子在14年前已經去世。希望能夠再找一個伴陪同自己的人。他在大約10年前，經鄰居介紹結識當時45歲、未有香港身分證的第二任內地妻子，二人婚後共同在香港生活。本來以為步入老年終於能夠有美滿家庭，沒想到最後仍未能如願。

結婚3年即現真身 揭3大婚後心酸事 伯伯表示在與細29年的內地妻子結婚短短3年，對方已開始頻頻提出無理要求，而最近更開始迫他離婚，揚言「佢可能係嫌我老囉，佢鍾意我啲錢咋！」事後又揭他現時正在面對的3大心酸事，先表示妻子明明自己有日薪500至600元的工作，但卻要求伯伯持續供養，又指在他同意離婚之際，對方突然反口指「佢話離婚，我話好呀，佢轉個頭『唉我唔離喇』，佢又喺屋企啦。就算離婚佢都要住喺嗰度㗎啦，佢話嗰間屋佢有一半」。同時又指自己多年苦苦供養3個兒子讀大學，但現時卻「冇一個理我㗎！」