網上熱話｜95後內地女做香港大小姐助理 月入近4萬+大量福利 網民：仲請唔請人？

有錢人的生活一向都令人好奇，惟相信不少人對他們的生活模式的認知都局限於電視劇或電影，鮮有能夠貼身追蹤了解的機會。近日一個95後的內地女生頻頻在社交平台上發文，只因她正在為一位香港大小姐做貼身助理，除了有月入近4萬的高薪外，大小姐亦對她十分闊綽，引來大批網民極羨慕，紛紛留言表示「仲請唔請人」！

95 後內地女做香港大小姐助理 返工4小時月入近4萬 香港地打工仔出名工時長人工低，不少人都羨慕收入高又有空餘時間的人。不過搵到荀工的機率幾乎與中六合彩無異，大多數時間都只有羨慕他人的機會。近日一名95後的內地女生頻頻在社交平台上發文，只因她正為一位香港的大小姐做貼身助理。雖然她未有公開大小姐的身份背景，但從她的影片中可以看出大小姐對她出手十分闊綽，不單每月收入有近4萬元，有時一日的返工時間更只有4個小時。

享有大量福利 一餐早茶近3千蚊埋單！ 大小姐舉手投足都展現高貴氣質，她出入的場所亦十分高級，不但帶著小助理出入各類名店，享受VVVIP的超尊貴服務，又經常到大型商場買買買，更會一同出席拍賣會。大小姐對這位女助理亦十分闊綽，不單經常送贈各類名牌，更會帶她一同到處覓食，總之大小姐食乜用乜，小助理都會有一份，例如大小姐會主動將價值2萬元的高級定制護膚禮盒送給助理使用，就連二人飲個早茶都近3千蚊埋單，令眾人極度羨慕。