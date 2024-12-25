網上熱話｜A0港男教追女神 遇上3種情況應即時收手 網民：成件事好錯

年尾聖誕節又凍凍地，唔少人都選擇向女神表白，希望贏得女朋友一個，不過拍拖出Pool除了講求緣份外，有時都可能要睇下自己發揮。早前一位自稱A0的港男在討論區上高調發文教追女神，直指男仔在追女仔時，若然遇上3種情況就應該即時收手，未知你又是否同意呢？

29歲A0港男 發長文教追女神 一位自稱「收過唔知幾多張好人卡」的29歲A0港男，在討論區上以「追女仔去到咩stage就應該停？」為題發文，文中詳盡地列出追女仔會遇到的3大情況，更勸告一眾男士若然在追女仔的過程中，出現以下3種情況的話，就應該「及時抽身，唔好沉落去」。

1.約會拒絕3次或以上 發文者稱，如果約會拒絕3次或以上，各位男士就可以收手，「俾著係你，你有冇可以女神約你而你又keep住拒絕」，不過「當然都睇佢點回覆既，如果佢話『唔得閒呀，不如呢日呀』，咁就唔算拒絕，但佢hea覆既，大家明啦」。

2.重點不在你 發文者直言「假設約到都唔好開心住」，只因「例如你真係約到女神出黎睇場戲，你最後都想表達心意，就講『好多謝你今日出黎陪我』」，而如果女神回應「哦，咁岩我都想睇姐」，「咁就證明佢出黎既重點唔係你，你只係工具人，如果仲要請埋既，恭喜你呀真係」。

3.對你過於禮貌 經驗多多的發文者自豪表示第3點「唔係太多人察覺到」，因而教精大家「如果佢係鍾意你既，係唔會咁注重禮貌呢樣野」、「例如你俾紙巾or外套佢，佢係好明確講多謝既話，你9成friendzone左了，正路曖味係唔係有禮貌存在」。