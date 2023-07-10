網上熱話｜Edan化身的士判官！ 發文大呻Call的士等足20分鐘上車仲要聽司機聲氣：你嘥緊我時間

香港的士司機的態度一向被網民垢病，而近日連香港當紅男團MIRROR成員Edan都忍不住在網上發文分享自己Call的士的不快經歷！不停Call完要由8分鐘等到你分鐘，仲被司機抱怨佢嘥時間！

Edan化身的士判官！ 發文大呻Call的士等足20分鐘上車仲要聽司機聲氣 近日Edan於網上發文指自己Call的士，本來司機稱需時8分鐘便可到達，但15分鐘過去的士還未到達。有見及此Edan便鼓起勇氣打過去，有禮貌地詢問的士司機到邊。而的士司機接電話後表示：「嚟緊㗎喇，塞車啊，我都唔想嘥我時間㗎！」而Edan聽後也只能無奈接受，仲同司機講「唔該曬」。

過了20分鐘後，的士司機終於到達，可憐的Edan終於可以上車了。可當他上車後，司機又立刻對他抱怨：「唉咁樣塞一塞，真係嬲到震，唉我又做少枝旗喇！」而Edan聽後也不知應甚麼，只好以笑兩聲回應。他事後便把此事於社交平台發文善意提醒司機：「師傅啊，善意提醒，其實你都嘥緊我時間㗎，定你想我代啲車塞住你條路同你道個靚歉？」