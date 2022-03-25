網上熱話｜IG大熱！你係XX達人？！ 7類達人測試整合 超過30種測試（內附連結）

最近在香港掀起了一股「達人測試」熱潮，不少人都在Instagram上分享各種挑戰及自己的分數，挑戰成為某項領域的達人！以下就為大家整合了 7類達人測試，總共超過30種測試，大家不妨嘗試作答，成為XX達人吧！