熱門搜尋:
疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 封區檢測 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
生活
2022-03-25 18:00:00

網上熱話｜IG大熱！你係XX達人？！ 7類達人測試整合 超過30種測試（內附連結）

分享：
網上熱話｜IG大熱！你係XX達人？！ 7類達人測試整合 超過30種測試（內附連結）

網上熱話｜IG大熱！你係XX達人？！ 7類達人測試整合 超過30種測試（內附連結）

最近在香港掀起了一股「達人測試」熱潮，不少人都在Instagram上分享各種挑戰及自己的分數，挑戰成為某項領域的達人！以下就為大家整合了 7類達人測試，總共超過30種測試，大家不妨嘗試作答，成為XX達人吧！

音樂達人｜各地流行音樂挑戰

大部份人的興趣便是聽音樂，而大家對自己喜歡的音樂都可能有自負心，現時主要有香港流行音樂、K-POP和J-POP的達人測試，可以選擇自己擅長的領域作出回答，看看自己會否可以達到「神級黐線佬」級別！

1. 【香港流行音樂達人挑戰

2. 【廣東歌挑戰

3. 【香港韓文歌達人挑戰

4. 【韓國女團達人挑戰

5. 【J-Pop達人挑戰

香港流行音樂達人挑戰屬於較早期出現的達人挑戰。 K-POP的神級問題中有大家意想不到的挑戰問題！ 不少挑戰的問題都分成1至10級的難度。

地理達人｜香港地理達人挑戰

如果是真正的香港人，對於香港的地理一定會有基本的認識，而要考驗自己當然要嘗試做一下與香港有關的地理達人挑戰！「香港地理達人挑戰」可以說是達人挑戰的始祖之一，問題設有Level1-10級的難度，基本上從5級開始便會處處碰壁，10級更是地獄級困難，有興趣的話不妨一試吧！

6. 【香港地理達人挑戰

7. 【香港地理達人挑戰 2.0

8. 【香港行街之達人

香港地理達人挑戰在制定問題時有經過一番思考。 即使長期居住於香港，也未必一定了解香港的地理。 如果答對了最終的Boss級題目，簡直是「神」！

學術達人｜各項學術領域挑戰

若果對於某方面的學術知識特別有自信，可以嘗試各項學術領域的挑戰，從生態到歷史，再到文學、經濟等都一應俱全，選擇自己擅長的領域，挑戰自己的極限，嘗試成為學術達人吧！

9. 【生態達人挑戰

10. 【香港歷史達人挑戰

11.【電腦達人測試

12. 【香港經濟達人挑戰

13.【香港文學達人挑戰

14. 【香港氣象達人挑戰

香港文學達人挑戰由《字花》所編制。 如果對本地生態有一定的認識，可以嘗試作答生態達人挑戰。 完成香港歷史達人挑戰後，可以到香港歷史社會研究社補充一下歷史知識。

粉絲達人｜名人明星、動畫卡通挑戰

自問自己是死忠粉絲的話，一定要嘗試以下的粉絲達人挑戰！挑戰不但涵蓋最近風摩全港的MIRROR和COLLAR，還有關於特首的達人挑戰，粉絲們絕對不可以錯過！

15. 【鏡粉達人挑戰

16. 【COLLAR達人挑戰

17. 【全民造星系列達人挑戰

18. 【C AllStar常識挑戰

19. 【唐詩詠粉絲達人挑戰

20. 【香港迪士尼達人挑戰

21. 【林女士知心達人大挑戰

忠實鏡粉一定可以鏡粉達人挑戰中獲得高分！ COLLAR的經理人Wing姐在COLLAR達人挑戰中也拿不到滿分！ 挑戰一下成為林女士的知心達人吧！

運動達人｜香港運動達人挑戰

去年東京奧運會的盛況令香港一度陷入奧運熱潮，不少人都從對奧運會沒有興趣，變成一看不落地追看奧運會。此外，香港人亦對足球特別有興趣，以下就有關於足球及奧運的達人挑戰，自問自己對香港運動的知識特別充足就一定要挑戰看看！

22. 【香港·足球知識達人

23. 【東京奧運港隊挑戰

24. 【香港足球達人挑戰(本地足球)

香港在去年掀起一股奧運狂熱。 若果有緊貼東京奧運資訊的話，可以嘗試奧運達人挑戰。 挑戰成為香港足球達人吧！

影視達人｜港產片、電視劇挑戰

經典的港產片屬不少人的童年回憶，因此不少人對於某些電影場面都特別熟悉。而宮鬥劇亦是早年香港特別流行的劇種，例如《金枝慾孽》、《宮心計》等，全部都特別受港人歡迎。以下就有關於香港電影知識、港產片及宮鬥劇的達人挑戰，嘗試回顧一下自己對於香港影視作品的知識吧！

25. 【香港電影知識達人挑戰

26. 【「初心以上達人未到」之看圖估港產片

27. 【經典宮鬥達人挑戰

港產片屬於不少香港人的共同回憶。 「初心以上達人未到」之看圖估港產片全部都是圖片題。 《金枝慾孽》當年在香港特別受歡迎。

學校達人｜大學、中學挑戰

經歷過六年中學或四年大學的生活後，不少人都會以為自己對學校有一定的認識，不妨嘗試一下關於自己大學或中學的挑戰，看看自己對學校的認識！而且還有考試達人挑戰，香港學生經常需要進行考核，通過測試挑戰成為神級達人吧！

28. 【香港考試達人挑戰

29. 【港大達人挑戰

30. 【中大達人挑戰

31. 【城大達人挑戰

32. 【趙中達人挑戰

33. 【聖心達人挑戰

34. 【Maryknoll達人挑戰

經歷過DSE的話，一定要嘗試香港考試達人挑戰！ 即使是香港大學的畢業生也不一定能在達人挑戰中獲得高分。 期待有更加多的大學達人挑戰！
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受