網上熱話｜IG大熱！你係XX達人？！ 7類達人測試整合 超過30種測試（內附連結）

最近在香港掀起了一股「達人測試」熱潮，不少人都在Instagram上分享各種挑戰及自己的分數，挑戰成為某項領域的達人！以下就為大家整合了 7類達人測試，總共超過30種測試，大家不妨嘗試作答，成為XX達人吧！
音樂達人｜各地流行音樂挑戰
大部份人的興趣便是聽音樂，而大家對自己喜歡的音樂都可能有自負心，現時主要有香港流行音樂、K-POP和J-POP的達人測試，可以選擇自己擅長的領域作出回答，看看自己會否可以達到「神級黐線佬」級別！
1. 【香港流行音樂達人挑戰】
2. 【廣東歌挑戰】
3. 【香港韓文歌達人挑戰】
4. 【韓國女團達人挑戰】
5. 【J-Pop達人挑戰】
地理達人｜香港地理達人挑戰
如果是真正的香港人，對於香港的地理一定會有基本的認識，而要考驗自己當然要嘗試做一下與香港有關的地理達人挑戰！「香港地理達人挑戰」可以說是達人挑戰的始祖之一，問題設有Level1-10級的難度，基本上從5級開始便會處處碰壁，10級更是地獄級困難，有興趣的話不妨一試吧！
6. 【香港地理達人挑戰】
7. 【香港地理達人挑戰 2.0】
8. 【香港行街之達人】
學術達人｜各項學術領域挑戰
若果對於某方面的學術知識特別有自信，可以嘗試各項學術領域的挑戰，從生態到歷史，再到文學、經濟等都一應俱全，選擇自己擅長的領域，挑戰自己的極限，嘗試成為學術達人吧！
9. 【生態達人挑戰】
10. 【香港歷史達人挑戰】
11.【電腦達人測試】
12. 【香港經濟達人挑戰】
13.【香港文學達人挑戰】
14. 【香港氣象達人挑戰】
粉絲達人｜名人明星、動畫卡通挑戰
自問自己是死忠粉絲的話，一定要嘗試以下的粉絲達人挑戰！挑戰不但涵蓋最近風摩全港的MIRROR和COLLAR，還有關於特首的達人挑戰，粉絲們絕對不可以錯過！
15. 【鏡粉達人挑戰】
16. 【COLLAR達人挑戰】
17. 【全民造星系列達人挑戰】
18. 【C AllStar常識挑戰】
19. 【唐詩詠粉絲達人挑戰】
20. 【香港迪士尼達人挑戰】
21. 【林女士知心達人大挑戰】
運動達人｜香港運動達人挑戰
去年東京奧運會的盛況令香港一度陷入奧運熱潮，不少人都從對奧運會沒有興趣，變成一看不落地追看奧運會。此外，香港人亦對足球特別有興趣，以下就有關於足球及奧運的達人挑戰，自問自己對香港運動的知識特別充足就一定要挑戰看看！
22. 【香港·足球知識達人】
23. 【東京奧運港隊挑戰】
24. 【香港足球達人挑戰(本地足球)】
影視達人｜港產片、電視劇挑戰
經典的港產片屬不少人的童年回憶，因此不少人對於某些電影場面都特別熟悉。而宮鬥劇亦是早年香港特別流行的劇種，例如《金枝慾孽》、《宮心計》等，全部都特別受港人歡迎。以下就有關於香港電影知識、港產片及宮鬥劇的達人挑戰，嘗試回顧一下自己對於香港影視作品的知識吧！
25. 【香港電影知識達人挑戰】
26. 【「初心以上達人未到」之看圖估港產片】
27. 【經典宮鬥達人挑戰】