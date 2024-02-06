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生活
2024-02-06 16:00:00

網上熱話｜IG驚現網上偷拍專頁 過8000人追蹤 留言超猖狂：移動A4紙

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網上熱話｜IG驚現網上偷拍專頁 過8000人追蹤兼留言超猖狂：移動A4紙

網上熱話｜IG驚現網上偷拍專頁 過8000人追蹤兼留言超猖狂：移動A4紙

不時都有男女乘客於公共交通工具上，因懷疑被偷拍而起妥執，更會成為網上熱話，引起兩方網民熱烈討論。早前就有女網民發現IG上竟然有一個偷拍專頁，專門偷拍公共交通工具的女性。該名女網民更有發現暗戀對象有追蹤該專頁，令她深感失望，並分享上網希望網民可一起檢舉。

（圖片來源：Dcard）

（圖片來源：Dcard）

IG驚現偷拍專頁 留言超猖狂！

該名女網友發現的IG專頁名叫「講女日報」，專頁中大部份的圖片都是在交通工具上偷拍女性。直到現在已經有136個帖子，而每個帖子下的留言都十分猖狂。有不少網友對被偷拍女生的身材評頭品足，「移動A4紙」、「好大包」等。而且個專頁已經有近九千人follow，女網友則希望大家能帶眼識人，認識一個男生前先看看他有沒有follow 這些奇怪的IG專頁。

（圖片來源：Dcard） （圖片來源：Dcard）

衣著自由  vs 預咗被𥄫？

引起男女網民爭議，不少女網民紛紛表示「男人真的很嘔心」、「其實已經係刑事罪行」、「當女性係物體」、「有冇諗過自己有家姐阿妹可能都會被偷拍」，更有人直言有這種專頁的存在，真的會令女生經常疑神疑鬼被偷拍。而部份男網民則認為女生穿到這樣就是想被觀賞，「望係基本嘅尊重」、「本身都唔知而家即刻去follow」，更有男網民指因為該專頁被放上討論區，已經多了100人follow，懷疑是曲線宣傳。

（圖片來源：Dcard） （圖片來源：Dcard） （圖片來源：Dcard） （圖片來源：Dcard） （圖片來源：Dcard） （圖片來源：Dcard）
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