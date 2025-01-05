網上熱話｜Jeffrey魏浚笙捧人氣泰泰餐廳場 網民爭住要做餐廳義工

由名人、綽號「主席」王利民(Quincy)經營的佐敦人氣泰泰餐廳，日前有貴賓Jeffrey魏浚笙駕到，主席當然不放過機會同Jeffrey打卡，幽默笑說對方零死角，自己就零舍多死角，引起網民踴躍留言。

當日Jeffrey身穿深啡色皮褸，襯托黑色牛仔褲，和友人私下食泰菜都一樣型！合照中見他左手舉起V字手勢，右手拿著黑色帽，作風親切。合照一出，網民反應熱烈，紛紛留言：

「Jeffrey影相除帽好有禮貌。」

「Jeffrey真係超屈機地靚仔。」

「點解唔叫我？即刻過嚟。」

「店長有無阿正咁埋身摸人？」

「哎呀，早知今日過嚟啦！我要Jeffrey啊！極度葡萄！」

「佢靚仔得嚟又乖又有禮貌又謙虛，邊有咁完美㗎！絕種動物」

「我可唔可以黎做pt，唔收人工。」

「下次可以叫我立即落嚟幫手做樓面。」

「下次即call即到做義工。」

主席搞笑回應：「家陣咁多女士咁有愛心嘅？」

說回泰泰餐廳，衛詩雅曾在其YouTube飲食節目頒道跟黃又南推介過，再早前小儀跟SOKO和泉素行亦都有來訪問。餐廳菜式有傳統亦有創新，招牌菜有黃金入球(魷魚膠釀鹹蛋黃)、泰泰蝦多士、星級青檸燒牛肉、明爐海賊王、爆炸大虎蝦、噴火雞等。熱愛下廚的主席Quincy早年曾推出食譜，餐廳不少創新泰菜加入他的構思成為「Thai-makase」。有公司訂大批外賣，他們會特製精緻的九宮格泰式便當，相當吸睛！不少網友大讚出品大份夾抵食，味道不俗。餐廳更備有多款素菜餐單，深得一班素友歡心。