網上熱話｜KFC出炸雞味牙膏 網民：「太瘋狂了！」

護理品牌hismile的牙膏產品向來走大膽創新路線，曾聯乘珍寶珠推出可樂味牙膏，又出過生日蛋糕、朱古力、棉花糖、冬甩、薑餅、香蕉等多款食品口味。今次與KFC聯乘限量版炸雞味牙膏(13美元)及電動牙刷(59美元)，在hismile官方網站發售，合作靈感啟發自KFC經典炸雞的11種香料秘方，讓用家唧牙膏刷牙時就像咬下一塊酥脆多汁的KFC炸雞般，實現大家最瘋狂的夢想。此炸雞口味牙膏標榜無氟配方，防止牙齒敏感，具有卓越清潔及持久口腔清新的效果。而KFC標誌性紅色的電動牙刷，具有三種清潔模式，內置計時器，方便使用。

網紅試用表示嗅到炸雞味

有個別外國網紅率先拍片試用炸雞味牙膏，牙膏並非金黃炸雞色，而是帶啫喱感的白色。YouTube頻道擁有575萬位訂閱者的網紅Kyle Krueger拍片時表示，嗅到牙膏有些少炸雞味，卻忍不住咳嗽，到擦牙時流露出難受的表情，聲稱有油膩感覺，擦了幾下就停了手。他的短片引來大量網民熱烈留言：「究竟咩人咁得閒創造呢款牙膏？」、「簡直是地獄之作」、「KFC好瘋狂」、「呢款牙膏咁有愛呀」、「太可怕了」、「愚人節講笑吓哇」、「稱得上世上最奇怪的東西」、「肯德基上校為牙膏帶來大量趣味」、「如果IShowSpeed試用一定會斷貨」，不少網民給予骷髏頭emoji回應。

hismile官網：https://us.hismileteeth.com/products/toothpaste/kfc