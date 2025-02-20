網上熱話︱「X到唔敢睇」阿輝自爆被網暴12年 挑戰《培生無敵盃》望正視網絡欺凌

12年前YouTube剛興起時，一條「我係阿輝呀」轉圈自我介紹片段，突然在網絡爆紅，片中主角25歲年輕人黃國輝(Felix，阿輝本人)，一心懷著演員夢想，參加一個名為《90後夢飛翔》的節目，到當時詹端文的劇社PIP劇場接受演技訓練，由於他在片中表現尷尬，談吐有嚴重「語癌」之餘，行為舉止令人慘不忍睹，該片迅間在網絡上獨傳。

近日阿輝復出，接受YouTube頻道Jenny's channel訪問，大談自己過往的黑歷史，他稱自己因為「我係阿輝呀」該片，遭受長達12年的網絡欺凌及職場霸凌，這段黑暗時光甚至導致他產生過輕生念頭，他又狂訪問中透露自己如何走出這段黑暗日子，近日更於IG開設帳戶feli_video.mp4 再度活躍。



