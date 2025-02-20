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生活
2025-02-20 17:30:00

網上熱話︱「X到唔敢睇」阿輝自爆被網暴12年 挑戰《培生無敵盃》望正視網絡欺凌

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Felix阿輝，初次在網絡上出現，夢想是當一位演員。

Felix阿輝，初次在網絡上出現，夢想是當一位演員。

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12年前YouTube剛興起時，一條「我係阿輝呀」轉圈自我介紹片段，突然在網絡爆紅，片中主角25歲年輕人黃國輝(Felix，阿輝本人)，一心懷著演員夢想，參加一個名為《90後夢飛翔》的節目，到當時詹端文的劇社PIP劇場接受演技訓練，由於他在片中表現尷尬，談吐有嚴重「語癌」之餘，行為舉止令人慘不忍睹，該片迅間在網絡上獨傳。

 

近日阿輝復出，接受YouTube頻道Jenny's channel訪問，大談自己過往的黑歷史，他稱自己因為「我係阿輝呀」該片，遭受長達12年的網絡欺凌及職場霸凌這段黑暗時光甚至導致他產生過輕生念頭，他又狂訪問中透露自己如何走出這段黑暗日子，近日更於IG開設帳戶feli_video.mp4 再度活躍。


 

Felix阿輝昨晚出片，稱會挑戰《培生無敵盃》，望大家正視網絡欺凌。 Felix阿輝在片中的轉身+自我介紹，令他在網上紅足12年。 泰臣當時非常用心指導Felix阿輝。 Felix阿輝在片中的演技，以及其說對白方式，被嘲患嚴重「語癌」。

Felix阿輝昨晚拍片，於IG及Threads出帖說準備參加3月16日舉行的《培生無敵盃》，他寫道：「我是當年「X到唔敢睇」阿輝，這十二年一直被網絡欺凌生活被受困擾，其實我已轉變咗好多，己接納『阿輝』這個身份，今次企出嚟挑戰《無敵盃》，亦想大家正視網絡欺凌嘅嚴重性，一直有留意無敵盃，知宮田一郎開設社企幫助一群邊緣青年，我今次挑戰希望鼓勵到被受欺凌，被忽視的一群，勇敢發聲，站出來，3月16號擂台見。」

 

而網民對於Felix阿輝勇敢企出嚟挑戰擂台的表現，均留言說：「有咁嘅過去，願意企返出嚟已經唔簡單」、「老實講唔覺你有咩轉變，一樣係漏口黐脷筋睇呢條片嗰陣總係形住你會隨時轉身」、 認真，而家嘅你睇落型咗自信咗，that’s good man」、「輝，咩都唔好講，攬住我」、「懷疑上到擂台識轉身鞭鎚」等。

 

 

Felix阿輝爆紅的影片

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Felix阿輝接受Jenny's channel訪問▼

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