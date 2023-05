網訂預付「蠔得喜」自助午餐 / 「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐享85折 父親可獲心思小手作「皮革書簽」

香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚於6月17日及18日推出父親節「蠔得喜」自助午餐及「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐,同時更增添限定松露主題菜式,包括松露野菌湯、香煎龍脷柳配松露忌廉汁、松露雞肉牛油果炒飯等;各位父親可獲贈刻有”Dad, You Are My Super Hero” 、”You Are The Best Dad Ever”等暖心金句的「皮革書簽」。由即日於網上商店預付全數父親節自助午餐或自助晚餐,均可享85折優惠。

九龍東皇冠假日酒店│ 午、晚助餐菜式選擇豐富

自助餐全天候供應包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦、水耕菜沙律吧、中東旋轉烤肉檔、七款口味的Haagen-Dazs雪糕;「蠔得喜」自助午餐有松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、即煮瑤柱海鮮粥檔;「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐供應波士頓龍蝦、松葉蟹腳、帶子及油甘魚刺身、煎鴨肝、一口和牛、羊扒、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、香草烤黑毛豬腩卷、鵝肝醬慕絲開心果、牛油果醬香辣蠔脆餅、珍珠帶子脆香豆腐、辣酒煮螺、花雕上湯大蝦烏冬、砵酒香草燴牛肩肉、 、沙參栗子燉雞湯;十多款特色甜品包括北海道3.6牛乳芝士批、焦糖果仁牛奶朱力蛋糕、棉花糖彩虹忌廉蛋糕、韓國草莓千層酥、北海道雙層芝士蛋糕、燕窩桂花凍糕、杏仁鮮奶燉蛋白。

香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚自助餐

日期:6月17至18日

時間: (自助午餐) 首輪上午11時30分至下午1時45分∣ 次輪下午2時15分至4時30分

(自助晚餐) 首輪下午5時30分至晚上7時45分∣ 次輪晚上8時15分至10時30分

價錢: (自助午餐) 成人$388、60歲或以上長者$338、小童$288

(自助晚餐) 成人$598、60歲或以上長者$518、小童$418

網上商店: https://crowneplazatkoshop.com/zh/thechefstable

將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓(港鐵將軍澳站C出口) 3983 0618│ [email protected]