網購優惠｜夏日消暑要玩水！ 精選6大消暑水上活動 獨木舟/浮潛/水上飛索 網上平台預訂仲有優惠！

焫焫焫焫焫焫著！提到夏天，當然少不了各種涼爽的水上活動，以下為大家精選6大消暑水上活動，包括浮潛活動、直立板以及獨木舟等。凡經 KKday 預訂本地精選水上活動滿 HK$800，輸入「SUMMERHK」，即可享有額外HK$40折扣。 於即日至2022年5月31日期間（包括首尾兩日），於KKday成功預訂精選戶外活動可免費獲贈「ANESSA皇牌產品：極防水美肌UV乳液4ml及極防水輕爽低敏UV乳液4ml」。禮品將於即日起於活動現場派發，數量有限，派完即止。

水上活動｜ 激流溪降 獨木舟浮潛 喜歡冒險又刺激的你，一定要嘗試激流溪降！經專業教練指導，利用繩索沿繩滑下小瀑布天然滑水道，再於瀑布底暢泳。教練會教授基本溪降下降技術以及裝備使用，亦會教授基本沿繩下降技術。 粉嶺屏南石澗激流溪降活動 （ 原價 HK$980/ 位 ） KKday優惠：HK$680/位

活動日期：2022年5月25、29日、6月2日、7月3、10、17、24、31日 除了激流溪降之外，亦可以選擇獨木舟浮潛。由專業教練親身指導進行基本的獨木舟及浮潛學習後，便能出發划舟。一邊浮潛，一邊在水底近距離欣賞珊瑚和超過120種魚類！ 獨木舟浮潛—西貢海下灣（可選擇上下午團） KKday優惠：HK$680/位

活動日期：2022年5月21、27日、6月3、11、18、24日、7月2、9、17、16、23、30日

水上活動｜ 綠蛋島 獨木舟 + 浮潛一日團 想一次過體驗獨木舟及浮潛？那就不能錯過綠蛋島的獨木舟+浮潛一日團！有專業教練指導，分為初階進階級別，因應不同程度教授，新手都可以輕鬆掌握。突練更可以為你度身訂制行程，無論你想打卡、探秘還是挑戰都可以滿足到！旅程前教練會先教授基本獨木舟技巧及海上安全須知，玩得開心又放心！ 【快閃限量搶–買二送一】租借單人獨木舟 ( 原價 HK$630/3 艇 ) KKda優惠：HK$420/3 艇，平均低至HK$140/位 【快閃限量搶–買二送一】租借雙人獨木舟 ( 原價 HK$960/3 艇 ) KKday優惠：HK$640/3 艇，平均低至HK$107/位 獨木舟＋浮潛一日團（連專業教練指導） KKday優惠：(1人行) HK$880/位

KKday優惠：(2人同行) HK$1,680/2位，平均低至HK$840/位

訂購期限：即日至2022年5月31日

使用日子：即日至 2022年5月31日

水上活動｜ 西貢橋咀島 浮潛體驗班 西貢橋咀島同樣有浮潛體驗班，隨著導賞員一起輰游西貢海上，與海洋生物及百多種珊瑚魚（包括：海葵、珊瑚礁、海星及海膽等）來一次親密接觸！你可以親眼感覺色彩斑爛的熱帶魚在你身邊穿梭，美麗的珊瑚礁近在身旁，令你大開眼界！ 西貢橋咀島 浮潛體驗班（可選擇上下午班） KKday優惠：HK$185（另收HK$50/位導遊費） 集合地點：西貢新公眾碼頭

集合時間：9:30am / 2:00pm

解散地點：西貢新公眾碼頭

解散時間：1:00pm / 5:30pm

訂購期限：即日起至2022年10月14日

使用日子：2022年5月15日至10月16日（星期六、日及公眾假期）

水上活動｜ 西貢綠蛋島 半日浮潛 + cafe 消費券 西貢「浮潛天堂」蘊藏百多種的珊瑚，還有小丑魚、八爪魚、海葵蝦、石蟹等海洋生物，來一同出海，親身浮潛水中跟牠們會面！旅行團由專業導遊/領隊接待。浮潛工作坊由PADI專業潛水領袖講解浮潛理論、浮力控制及呼吸技巧，一同體驗浮潛，工作坊包括借用浮潛道具，如助浮衣、面鏡。回程至西貢咖啡店午餐，盡情享受豐富海洋半日遊！ 西貢綠蛋島 半日浮潛 + cafe 消費券（原價 HK$628/ 位） KKday 優惠：(1人行)HK$498/位 起

KKday 優惠：(2-3人同行)HK$478/位 起

KKday 優惠：(4人以上同行)HK$468/位 起 訂購期限：即日起至2022年10月4日

使用日子：即日起至2022年10月4日

水上活動｜ 白腊 生態浮潛 + 獨木舟一天遊 白腊有「港版馬爾代夫」之稱，絕對是個玩水上活動的好地方！生態浮潛+獨木舟一天遊可以讓大家暢游白腊、白腊仔、甕缸灣。浮潛工作坊由 PADI 專業潛水領袖講解浮潛理論、浮力控制及呼吸技巧，一同體驗浮潛，自由在的白腊灣海灘遊玩及體驗獨木舟，咖啡室享用悠閒午餐。 白腊生態浮潛 + 獨木舟一天遊 KKday優惠：HK$780 /位 起 訂購期限：即日起至 2022 年10月2日

使用日子：2022年6月4日至 2022年10月17日（星期六、日及公眾假期）