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2022-05-20 14:30:00

網購優惠｜夏日消暑要玩水！ 精選6大消暑水上活動 獨木舟/浮潛/水上飛索 網上平台預訂仲有優惠！

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焫焫焫焫焫焫著！提到夏天，當然少不了各種涼爽的水上活動，以下為大家精選6大消暑水上活動，包括浮潛活動、直立板以及獨木舟等。凡經 KKday 預訂本地精選水上活動滿 HK$800，輸入「SUMMERHK」，即可享有額外HK$40折扣。

於即日至2022531日期間（包括首尾兩日），於KKday成功預訂精選戶外活動可免費獲贈「ANESSA皇牌產品：極防水美肌UV乳液4ml及極防水輕爽低敏UV乳液4ml」。禮品將於即日起於活動現場派發，數量有限，派完即止。

水上活動｜激流溪降 獨木舟浮潛

喜歡冒險又刺激的你，一定要嘗試激流溪降！經專業教練指導，利用繩索沿繩滑下小瀑布天然滑水道，再於瀑布底暢泳。教練會教授基本溪降下降技術以及裝備使用，亦會教授基本沿繩下降技術。

粉嶺屏南石澗激流溪降活動原價HK$980/

KKday優惠：HK$680/
活動日期：202252529日、62日、7310172431

除了激流溪降之外，亦可以選擇獨木舟浮潛。由專業教練親身指導進行基本的獨木舟及浮潛學習後，便能出發划舟。一邊浮潛，一邊在水底近距離欣賞珊瑚和超過120種魚類！

獨木舟浮潛—西貢海下灣（可選擇上下午團）

KKday優惠：HK$680/
活動日期：202252127日、63111824日、72917162330

水上活動｜激流溪降 獨木舟浮潛 8 人成團，感受歷奇活動帶給大家的特別體驗。 8 人成團，享受划行獨木舟體驗。 水上活動｜激流溪降 獨木舟浮潛 激流溪降體驗 激流溪降體驗

水上活動｜綠蛋島 獨木舟+浮潛一日團

想一次過體驗獨木舟及浮潛？那就不能錯過綠蛋島的獨木舟+浮潛一日團！有專業教練指導，分為初階進階級別，因應不同程度教授，新手都可以輕鬆掌握。突練更可以為你度身訂制行程，無論你想打卡、探秘還是挑戰都可以滿足到！旅程前教練會先教授基本獨木舟技巧及海上安全須知，玩得開心又放心！

【快閃限量搶–買二送一】租借單人獨木舟 (原價 HK$630/3 )

KKda優惠：HK$420/3 艇，平均低至HK$140/

【快閃限量搶–買二送一】租借雙人獨木舟 (原價 HK$960/3 )

KKday優惠：HK$640/3 艇，平均低至HK$107/

獨木舟＋浮潛一日團（連專業教練指導）

KKday優惠：(1人行) HK$880/
KKday優惠：(2人同行) HK$1,680/2位，平均低至HK$840/
訂購期限：即日至2022531
使用日子：即日至 2022531

 

想一次過體驗獨木舟及浮潛？那就不能錯過綠蛋島的獨木舟+浮潛一日團！ 想一次過體驗獨木舟及浮潛？那就不能錯過綠蛋島的獨木舟+浮潛一日團！ 有專業教練指導。 可以租借獨木舟。

水上活動｜西貢橋咀島 浮潛體驗班

西貢橋咀島同樣有浮潛體驗班，隨著導賞員一起輰游西貢海上，與海洋生物及百多種珊瑚魚（包括：海葵、珊瑚礁、海星及海膽等）來一次親密接觸！你可以親眼感覺色彩斑爛的熱帶魚在你身邊穿梭，美麗的珊瑚礁近在身旁，令你大開眼界！

西貢橋咀島 浮潛體驗班（可選擇上下午班）

KKday優惠：HK$185（另收HK$50/位導遊費）

集合地點：西貢新公眾碼頭
集合時間：9:30am / 2:00pm
解散地點：西貢新公眾碼頭
解散時間：1:00pm / 5:30pm
訂購期限：即日起至20221014
使用日子：2022515日至1016日（星期六、日及公眾假期）

 

西貢浮潛初體驗半天游 2-2.5小時水中浮潛體驗 與好友或家人一起體驗浮淺活動 與海洋生物及百多種珊瑚魚來一次親密接觸！ 與海洋生物及百多種珊瑚魚來一次親密接觸！ 與海洋生物及百多種珊瑚魚來一次親密接觸！ 與海洋生物及百多種珊瑚魚來一次親密接觸！

水上活動｜西貢綠蛋島 半日浮潛+ cafe消費券

西貢「浮潛天堂」蘊藏百多種的珊瑚，還有小丑魚、八爪魚、海葵蝦、石蟹等海洋生物，來一同出海，親身浮潛水中跟牠們會面！旅行團由專業導遊/領隊接待。浮潛工作坊由PADI專業潛水領袖講解浮潛理論、浮力控制及呼吸技巧，一同體驗浮潛，工作坊包括借用浮潛道具，如助浮衣、面鏡。回程至西貢咖啡店午餐，盡情享受豐富海洋半日遊！

西貢綠蛋島 半日浮潛+ cafe消費券（原價 HK$628/位）

KKday 優惠：(1人行)HK$498/
KKday 優惠：(2-3人同行)HK$478/
KKday 優惠：(4人以上同行)HK$468/

訂購期限：即日起至2022104
使用日子：即日起至2022104

西貢「浮潛天堂」蘊藏百多種的珊瑚，還有小丑魚、八爪魚、海葵蝦、石蟹等海洋生物，來一同出海，親身浮潛水中跟牠們會面！ 西貢一直享有「潛水天堂」的美譽，蘊藏八十多種的珊瑚、二百多種魚類 (photo credit- IG@moritz_1013) 與親友來趟綠蛋島浮潛遊旅程！ 由PADI專業潛水領袖講解基本浮潛理論及技術、陪同及指導浮潛,進行綠蛋島浮潛 講解基本浮潛理論，乘坐專業潛水船出海 自由前往萬年街壁畫打卡遊，輕易就拍出如同置身於外國街頭的美照！ 每位參加者可免費獲贈防水袋或呼吸管（二選一） 參加由悠揚假期與潛水歷險會的「綠蛋島浮潛遊」，客人將會乘坐專業潛水船出海 (photo credit- IG@hkphotograp) 上午團參考行程 下午團參考行程

水上活動｜白腊 生態浮潛+獨木舟一天遊

白腊有「港版馬爾代夫」之稱，絕對是個玩水上活動的好地方！生態浮潛+獨木舟一天遊可以讓大家暢游白腊、白腊仔、甕缸灣。浮潛工作坊由 PADI 專業潛水領袖講解浮潛理論、浮力控制及呼吸技巧，一同體驗浮潛，自由在的白腊灣海灘遊玩及體驗獨木舟，咖啡室享用悠閒午餐。

白腊生態浮潛+獨木舟一天遊

KKday優惠：HK$780 /

訂購期限：即日起至 2022 102
使用日子：202264日至 20221017日（星期六、日及公眾假期）

自由在有「港版馬爾代夫」之稱的白腊灣海灘遊玩及體驗獨木舟. 浮潛工作坊由PADI專業潛水領袖講解浮潛理論、浮力控制及呼吸技巧，一同體驗浮潛 帶大家浮潛探索白腊的自然生態，暢游白腊_白腊仔_甕缸灣，海域平淺，生態豐富 PADI教練講解浮潛理論、浮力控制及呼吸技巧，暢玩白腊浮潛遊 一同關心海洋生態，了解海洋知識，與您探索白腊海洋的色彩繽紛！ 每位參加者可免費獲贈防水袋或呼吸管（二選一） 活動行程 (A) 活動行程 (B)

水上活動｜西貢半月灣 水上飛索+浮潛

如果夠多人參與的話，可以選擇私人包團，玩得更盡興！活動分為2個環節，分別為水上飛索及浮潛環節。教練會教授基本飛索技術、基本浮潛技術以裝備使用介紹，給予參加者難忘的水上飛索和探索海底世界的體驗。每團最多30 人，18歲或以上人士方可參與活動。

水上飛索及浮潛活動—私人包團

KKday優惠：HK$10,200/ 起，平均HK$680/

活動地點：西貢半月灣
集合時間：08:45 / 12:45（逾時不候）
活動時間：09:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00（全程約 5 小時）
集合地點：石澳情人橋

訂購期限：即日起至2022826
使用期限：即日起至2022830

西貢半月灣景色 水上飛索 水上飛索
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