網購優惠｜精選10大特色藝術工作坊 自製IG風家居裝飾 乾花蠟燭台/擴香石

近年隨着人們對居家生活品味的提升，不少人都對於家居擺設有一定要求，而IG打卡風就成為了家居設計的大熱風格。不少人亦喜歡親自動手設計裝飾擺設，以下為大家搜羅了不同藝術工作坊，製作例如DIY乾花蠟燭台、毛線畫、擴香石等，一於趁周末與好友一齊做手作！
DIY工作坊｜1. 永生花乾花蠟燭台 DIY 工作坊
想擁有一個又漂亮又能長時間擺放的裝飾？除了永生花盒之外，永生花乾花蠟燭台亦不失為送禮最佳之選！蠟燭台尺寸為20*15cm，工作坊採用產地日本及中國的花製成的保鮮花及乾花，可自選顏色。由於每朵玫瑰大小不一，大家在選擇花材時，可以根據想要的大小，再建議保鮮花及配襯花的數量。
永生花乾花蠟燭台DIY工作坊
KKday優惠：HK$438/位
開放時間：星期一至日，10am - 10pm
課程時間：約兩小時課程
開班人數：最少1人，最多16人
下單備註：請下單時說明第一優先(1st Priority)上課時間及後備時間(Backup Time)
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2樓E室
DIY工作坊｜2. 有田燒工作坊
有田燒為日本傳統燒制工藝，大家將會學到日本傳統瓷器繪制方式，可以選擇繪制瓷磚或擺設。燒製後完成的作品會是高貴亮麗的藍色配白色瓷器，瓷磚為實際可用於牆面之瓷磚，為你的空間貼上一塊親手繪制之瓷磚增添個人特色。瓷器需作後期加工，加工完成後可選順豐到付或親臨工作坊領取。
它們更提供有田燒DIY材料包，包括陶泥、工具套裝、顏料、畫具及教學影片，在家也可以輕鬆做到！
有田燒工作坊
KKday 優惠:HK$490/位
有田燒DIY材料包（順豐到付）
KKday 優惠:HK$490/份
開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：約兩小時
開班人數：最少2人，年滿6歲以上者方可報名此活動
地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓6B 3室
DIY工作坊｜3. 俄羅斯刺繡戳戳毛線畫工作坊
毛線畫亦是近年熱門的DIY手作之一，用五股線及布戳出獨一無二的毛線畫，非常治癒！
俄羅斯刺繡戳戳毛線畫工作坊
KKday優惠：HK$436/位
開放時間：星期一至日，10am - 10pm
課程時間：約三小時
開班人數：最少1人，最多16人
下單備註：請下單時說明第一優先(1st Priority)上課時間及後備時間(Backup Time)
地址：九龍觀塘偉業街 221 號美德工業大廈 B 座 6 樓 6B 3 室
DIY工作坊｜4. 版畫藝術工作坊
可深入了解版畫的歷史和精髓，並親自動手實驗，通過巧妙構圖，利用木、石等材質，具在木板及膠板上刻出圖案，選擇喜愛的顏色在環保袋上進行印刷。
版畫藝術工作坊
KKday優惠：HK$480/位
開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：約三小時
開班人數：最少2人，年滿8歲以上者方可報名此活動
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2樓E室
DIY工作坊｜5. 擴香花卉水晶球蠟燭/繽紛小熊蠟燭工作坊
荔枝角這間工作室主打韓式手工蠟燭，利用天然蠟材來製作甜品系列蠟燭，從倒模、調色到調香，全部一手一腳自己DIY！大家可以選擇不同類型如擴香花卉水晶球、繽紛小熊、等一個人咖啡、啤酒炸雞、早晨全餐等，部分更有買一送一優惠！
【買一送一快閃優惠】擴香花卉水晶球蠟燭工作坊（原價 HK$1,160）
KKday優惠：HK$580/兩位，平均 HK$290/位
【買一送一快閃優惠】繽紛小熊蠟燭工作坊（原價$1,160）
KKday優惠：HK$580/兩位，平均 HK$290/位
等一個人咖啡蠟燭工作坊
KKday優惠：HK$380/位
啤酒炸雞蠟燭工作坊
KKday優惠：HK$380/位
早晨全餐蠟燭工作坊
KKday 優惠：HK$580/位
浮雕香草花園蠟燭工作坊
KKday優惠：HK$580/兩位，平均 HK$290/位
體驗日期：即日起至 6 月 22 日
課程時間：兩小時 （11am / 2pm / 5pm / 7pm）
開班人數：上限2人
地址：荔枝角醫局西街1035-1037號匯華工廠大廈2樓Nexen 208室
DIY工作坊｜6. 香水體驗工作坊
想擁有自己個性，一枝獨一無二的香水？工作坊為你準備了不同種類的香氣，使你能為自己，親朋摯愛調配獨有的香水。同時，可以有一個愉快和放鬆的體驗。完成香水後，每人可帶走1枝10亳升或30毫升自行調配的香水。
1人香水工作坊（10/30mL）（原價HK$380）
KKday優惠：HK$340 起
2人香水工作坊（10/30mL）（原價 HK$680）
KKday優惠：HK$612 起
體驗日期：即日起至6月22日
課程時間：約兩小時（星期五：19:30 - 21:30；星期六至日：09:00 - 11:00 /12:00 -14:00 / 15:00 - 17:00）；5月 28-29日：09:00-11:00 / 11:30-13:30 / 15:00-17:00 / 17:30-19:30
開班人數：上限4人
地址：九龍新蒲崗27-29號五芳街，永濟工業大廈13/F，C13室
DIY工作坊｜7. GLAZDEN玻璃飾物製作工作坊
銀河系列鏈咀製作工作坊提供兩種課程可以選擇，分別有銀河星麈(鏈咀)體驗工作坊及銀河宇宙球(鏈咀)體驗工作坊。另外新增私人訂造「愛的宇宙」系列，由玻璃燈工藝術家Kenjicglass主理，以粉紅色心型人造蛋白石為中心，氣化純銀星雲煙圈圍繞。
銀河星麈(鏈咀)體驗工作坊
KKday優惠：HK$500/位，二人同行9折
銀河宇宙球(鏈咀)體驗工作坊
KKday優惠：HK$1,000/位
課程時間：11:00-17:00（可任選上課時間，預訂時請提供上課時間）
地址：荔枝角醫局西街1035-1037號匯華工廠大廈2樓Nexen 208室
DIY工作坊｜8. 樹脂流體藝術—水泥x樹脂工作坊
體驗樹脂流體藝術，並製作您自己的特殊手工樹脂流體藝術黃銅色盤和杯墊、雙層時鐘及杯墊、雙層杯墊及香薰石。
脂流體藝術工作坊（黃銅色盤和杯墊）
KKday 優惠：（一人）HK$480 起
KKday 優惠：（二人同行）HK$900 起
水泥x樹脂工作坊（雙層杯墊及香薰石）
KKday優惠：（一人）HK$480 起
KKday優惠：（二人同行）HK$900 起
DIY時鐘X雙層杯墊工作坊（雙層時鐘及杯墊）
KKday 優惠：（一人）HK$550 起
KKday 優惠：（二人同行）HK$1,000 起
體驗日期：星期一至日 2:00 / 1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00（至少3日前預約）
課程時間：約1.5小時
開班人數：上限8人
地址：香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座4樓H408室
DIY工作坊｜9. 篆刻工作坊
篆刻藝術於中國商代已經出現，是歷久不衰的中國傳統藝術。篆刻工作坊，除了讓你認識篆刻技巧，更會創作個人風格印章，除了雕刻文字外，更可雕刻個人肖像，或設計能代表自己的獨特圖章。它們同樣提供DIY材料包，包括篆刻石、木印台、雕刻刀、印泥、紙張、布袋、羊毛毯台墊及教學影片。
篆刻工作坊
KKday優惠：HK$490/位
篆刻DIY材料包連運費
KKday優惠：HK$490/份
開放時間：每天12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：約1.5小時
開班人數：最少2人，年滿12歲以上者方可報名此活動
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2樓E室
DIY工作坊｜10. 永生花/乾花擴香石或相框工作坊
隨著近年保鮮花束、永生花(保鮮花)的興起，保鮮花不失為設計家居或送禮最佳之選！這間位於觀塘的工作室，可讓大家DIY永生花加乾花金屬相框，抑或是永生花加乾花擴香石，散發出淡淡的青春氣息，絕對是女生的最愛！課程完結後，更可以在studio影靚相打卡！它們同樣提供DIY材料包，大家可以在家自己DIY！
永生花/乾花金屬相框工作坊 (22.7*17.7cm)
KKday優惠：HK$388/位
課程時間：1.5小時
永生花/乾花擴香石工作坊 (9*5cm)
KKday 優惠:HK$299/位
課程時間：2小時
完成品為3塊擴香石
永生花/乾花DIY材料包（自取/順豐到付）
KKday 優惠：HK$299/份起
開放時間：星期一至日，11am - 11pm
課程時間：約兩小時
上課時間：開放時間內的任何1.5 / 2小時 (跟據方案所需時間）
下單備註：請下單時說明第一優先(1st Priority)上課時間及後備時間(Backup Time)
開班人數：上限16人，年滿6歲以上者方可報名此活動
地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈 B 座 6 樓 6B 3