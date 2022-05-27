熱門搜尋:
C觀點 SILICON HILL 姜濤 猴痘 疫苗通行證 新盤 烏克蘭局勢 周顯
返回
生活
2022-05-27 19:00:00

網購優惠｜精選10大特色藝術工作坊 自製IG風家居裝飾 乾花蠟燭台/擴香石

分享：
網購優惠｜精選10大特色藝術工作坊 自製IG風家居裝飾 乾花蠟燭台/擴香石

網購優惠｜精選10大特色藝術工作坊 自製IG風家居裝飾 乾花蠟燭台/擴香石

近年隨着人們對居家生活品味的提升，不少人都對於家居擺設有一定要求，而IG打卡風就成為了家居設計的大熱風格。不少人亦喜歡親自動手設計裝飾擺設，以下為大家搜羅了不同藝術工作坊，製作例如DIY乾花蠟燭台、毛線畫、擴香石等，一於趁周末與好友一齊做手作！

DIY工作坊｜1. 永生花乾花蠟燭台 DIY 工作坊

想擁有一個又漂亮又能長時間擺放的裝飾？除了永生花盒之外，永生花乾花蠟燭台亦不失為送禮最佳之選！蠟燭台尺寸為20*15cm，工作坊採用產地日本及中國的花製成的保鮮花及乾花，可自選顏色。由於每朵玫瑰大小不一，大家在選擇花材時，可以根據想要的大小，再建議保鮮花及配襯花的數量。

永生花乾花蠟燭台DIY工作坊

KKday優惠：HK$438/

開放時間：星期一至日，10am - 10pm
課程時間：約兩小時課程
開班人數：最少1人，最多16
下單備註：請下單時說明第一優先(1st Priority)上課時間及後備時間(Backup Time)
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2E

永生花乾花蠟燭台

永生花乾花蠟燭台

DIY工作坊｜2. 有田燒工作坊

有田燒為日本傳統燒制工藝，大家將會學到日本傳統瓷器繪制方式，可以選擇繪制瓷磚或擺設。燒製後完成的作品會是高貴亮麗的藍色配白色瓷器，瓷磚為實際可用於牆面之瓷磚，為你的空間貼上一塊親手繪制之瓷磚增添個人特色。瓷器需作後期加工，加工完成後可選順豐到付或親臨工作坊領取。

它們更提供有田燒DIY材料包，包括陶泥、工具套裝、顏料、畫具及教學影片，在家也可以輕鬆做到！

有田燒工作坊

KKday 優惠:HK$490/

有田燒DIY材料包（順豐到付）

KKday 優惠:HK$490/

開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：約兩小時
開班人數：最少2人，年滿6歲以上者方可報名此活動
地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B66B 3

可以選擇繪制瓷磚或擺設。 學習如何製作，配搭出獨一無二的個人作品。 導師會以簡單說明教授日本傳統瓷器繪制方式。 燒製後完成的作品會是高貴亮麗的藍色配白色瓷器。 也可以選擇繪制擺設，為你的空間放置繪制之擺設增添個人特色。 瓷器需作後期加工，加工完成後可選順豐到付或親臨工作坊領取。 瓷磚為實制可用於牆面之瓷磚，為你的空間貼上一塊親手繪制之瓷磚增添個人特色。 價錢已包括所有材料。 歡迎初學者及藝術達人嘗試，體驗日本傳統瓷器製作吧！

DIY工作坊｜3. 俄羅斯刺繡戳戳毛線畫工作坊

毛線畫亦是近年熱門的DIY手作之一，用五股線及布戳出獨一無二的毛線畫，非常治癒！

俄羅斯刺繡戳戳毛線畫工作坊

KKday優惠：HK$436/

開放時間：星期一至日，10am - 10pm
課程時間：約三小時
開班人數：最少1人，最多16
下單備註：請下單時說明第一優先(1st Priority)上課時間及後備時間(Backup Time)
地址：九龍觀塘偉業街 221 號美德工業大廈 B 6 6B 3

毛線畫就是隨意又隨心的自由創作 DIY過程非常療癒 俄羅斯刺繡完成作品

DIY工作坊｜4. 版畫藝術工作坊

可深入了解版畫的歷史和精髓，並親自動手實驗，通過巧妙構圖，利用木、石等材質，具在木板及膠板上刻出圖案，選擇喜愛的顏色在環保袋上進行印刷。

版畫藝術工作坊

KKday優惠：HK$480/

開放時間：每天 12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：約三小時
開班人數：最少2人，年滿8歲以上者方可報名此活動
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2E

以紙、木等版面為版畫創作的跳板，盡情釋放你的藝術細胞，揮灑你的繪畫天分，雕刻出獨一無二的文藝作品 設計及印刷具個人特色圖案，利用雕刻工具在木板及膠板上刻出圖案

DIY工作坊｜5. 擴香花卉水晶球蠟燭/繽紛小熊蠟燭工作坊

荔枝角這間工作室主打韓式手工蠟燭，利用天然蠟材來製作甜品系列蠟燭，從倒模、調色到調香，全部一手一腳自己DIY！大家可以選擇不同類型如擴香花卉水晶球、繽紛小熊、等一個人咖啡、啤酒炸雞、早晨全餐等，部分更有買一送一優惠！

【買一送一快閃優惠】擴香花卉水晶球蠟燭工作坊（原價 HK$1,160

KKday優惠：HK$580/兩位，平均 HK$290/

【買一送一快閃優惠】繽紛小熊蠟燭工作坊（原價$1,160

KKday優惠：HK$580/兩位，平均 HK$290/

等一個人咖啡蠟燭工作坊

KKday優惠：HK$380/

啤酒炸雞蠟燭工作坊

KKday優惠：HK$380/

早晨全餐蠟燭工作坊

KKday 優惠：HK$580/

浮雕香草花園蠟燭工作坊

KKday優惠：HK$580/兩位，平均 HK$290/

體驗日期：即日起至 6 22
課程時間：兩小時 11am / 2pm / 5pm / 7pm
開班人數：上限2
地址：荔枝角醫局西街1035-1037號匯華工廠大廈2Nexen 208

繽紛小熊蠟燭工作坊 繽紛小熊蠟燭工作坊 早晨全餐蠟燭工作坊 浮雕香草花園蠟燭工作坊 啤酒炸雞蠟燭工作坊 等一個人咖啡蠟燭工作坊 擴香花卉水晶球蠟燭工作坊

DIY工作坊｜6. 香水體驗工作坊

想擁有自己個性，一枝獨一無二的香水？工作坊為你準備了不同種類的香氣，使你能為自己，親朋摯愛調配獨有的香水。同時，可以有一個愉快和放鬆的體驗。完成香水後，每人可帶走110亳升或30毫升自行調配的香水。

1人香水工作坊（10/30mL）（原價HK$380

KKday優惠：HK$340

2人香水工作坊（10/30mL）（原價 HK$680

KKday優惠：HK$612

體驗日期：即日起至622
課程時間：約兩小時（星期五：19:30 - 21:30；星期六至日：09:00 - 11:00 /12:00 -14:00 / 15:00 - 17:00）；5 28-29日：09:00-11:00 / 11:30-13:30 / 15:00-17:00 / 17:30-19:30
開班人數：上限4
地址：九龍新蒲崗27-29號五芳街，永濟工業大廈13/FC13

提供多達40款不同種類的香味自由選擇！ 在課程中可了解香水調配比例 在課程中可認識香水種類及氣味 Studio中設有粉色仿藤吊椅，在製作香水後，是絕對不能錯過的打卡點！

DIY工作坊｜7. GLAZDEN玻璃飾物製作工作坊

銀河系列鏈咀製作工作坊提供兩種課程可以選擇，分別有銀河星麈(鏈咀)體驗工作坊及銀河宇宙球(鏈咀)體驗工作坊。另外新增私人訂造「愛的宇宙」系列，由玻璃燈工藝術家Kenjicglass主理，以粉紅色心型人造蛋白石為中心，氣化純銀星雲煙圈圍繞。

銀河星麈(鏈咀)體驗工作坊

KKday優惠：HK$500/位，二人同行9

銀河宇宙球(鏈咀)體驗工作坊

KKday優惠：HK$1,000/

課程時間：11:00-17:00（可任選上課時間，預訂時請提供上課時間）
地址：荔枝角醫局西街1035-1037號匯華工廠大廈2Nexen 208

銀河星麈(鏈咀) 「愛的宇宙」系列 吊咀、手鏈 銀河宇宙球(鏈咀)

DIY工作坊｜8. 樹脂流體藝術—水泥x樹脂工作坊

體驗樹脂流體藝術，並製作您自己的特殊手工樹脂流體藝術黃銅色盤和杯墊、雙層時鐘及杯墊、雙層杯墊及香薰石。

脂流體藝術工作坊（黃銅色盤和杯墊）

KKday 優惠：（一人）HK$480
KKday 優惠：（二人同行）HK$900

水泥x樹脂工作坊（雙層杯墊及香薰石）

KKday優惠：（一人）HK$480
KKday優惠：（二人同行）HK$900

DIY時鐘X雙層杯墊工作坊（雙層時鐘及杯墊）

KKday 優惠：（一人）HK$550
KKday 優惠：（二人同行）HK$1,000

體驗日期：星期一至日 2:00 / 1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00（至少3日前預約）
課程時間：約1.5小時
開班人數：上限8
地址：香港中環鴨巴甸街35PMQ元創方B4H408

課堂內你可以接觸到不同的物料，包括： 水泥、 香薰石及樹脂流動畫制作。 DIY時鐘 X 雙層杯墊工作坊（雙層時鐘及杯墊） 課堂內容包括了我們獨特的雙層時鐘及杯墊 水泥x樹脂工作坊（雙層杯墊及香薰石） 課堂內容包括了我們獨特的雙層杯墊及香薰石。 在我們的工作坊中，您可以體驗樹脂流體藝術，並製作您自己的特殊手工樹脂流體藝術黃銅色盤和杯墊。 參加者無需任何經驗，透過工作坊認識流體藝術，經過專業導師的介紹及示範，參加者可自由體驗製作。

DIY工作坊｜9. 篆刻工作坊

篆刻藝術於中國商代已經出現，是歷久不衰的中國傳統藝術。篆刻工作坊，除了讓你認識篆刻技巧，更會創作個人風格印章，除了雕刻文字外，更可雕刻個人肖像，或設計能代表自己的獨特圖章。它們同樣提供DIY材料包，包括篆刻石、木印台、雕刻刀、印泥、紙張、布袋、羊毛毯台墊及教學影片。

篆刻工作坊

KKday優惠：HK$490/

篆刻DIY材料包連運費

KKday優惠：HK$490/

開放時間：每天12:45-2:15pm / 2:30-4pm / 4-5:30pm / 5-6:30pm
課程時間：約1.5小時
開班人數：最少2人，年滿12歲以上者方可報名此活動
地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2E

由專家老師引領，深入認識傳統篆刻技藝的故事。 設計能代表自己的獨特圖章。 製作專屬於你的個人印章，選擇能夠代表你的中國文字。 體驗在印石上刻字的樂趣。 作品可以當作紀念，也可作為日常生活實際的印章使用。 篆刻DIY材料包

DIY工作坊｜10. 永生花/乾花擴香石或相框工作坊

隨著近年保鮮花束、永生花(保鮮花)的興起，保鮮花不失為設計家居或送禮最佳之選！這間位於觀塘的工作室，可讓大家DIY永生花加乾花金屬相框，抑或是永生花加乾花擴香石，散發出淡淡的青春氣息，絕對是女生的最愛！課程完結後，更可以在studio影靚相打卡！它們同樣提供DIY材料包，大家可以在家自己DIY

永生花/乾花金屬相框工作坊 (22.7*17.7cm)

KKday優惠：HK$388/
課程時間：1.5小時

永生花/乾花擴香石工作坊 (9*5cm)

KKday 優惠:HK$299/
課程時間：2小時
完成品為3塊擴香石

永生花/乾花DIY材料包（自取/順豐到付）

KKday 優惠：HK$299/份起

開放時間：星期一至日，11am - 11pm
課程時間：約兩小時
上課時間：開放時間內的任何1.5 / 2小時 (跟據方案所需時間）
下單備註：請下單時說明第一優先(1st Priority)上課時間及後備時間(Backup Time)
開班人數：上限16人，年滿6歲以上者方可報名此活動
地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈 B 6 6B 3

在選擇花材時，會根據想要的大小，再建議配搭花材數量 在擴香石上滴入精油，能有視覺與嗅覺上的享受！ 採用產地日本及中國的花製成的保鮮花及乾花 透過擴香石表面的毛孔吸收水氣，調節內外濕氣，進而達到擴香效果。 永生花、乾花金屬相框 乾花，永生花相框圖示 乾花，永生花圖示 永生花、乾花擴香石（字母）
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受