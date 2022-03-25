網購優惠｜HOME+ 推「即刻送」服務 買滿$300免運費 保證100分鐘送貨！

日日去超市入貨入到心累，網購送貨又怕要等？網購平店HOME+推出100分鐘「即刻送」服務，購物滿指定金額即可免運費送貨，於指定時間內下單承諾100分鐘內送到。如果送貨延遲，更有HOME+積分賠償！
網購優惠｜保證100分鐘送貨 延遲有積分賠償
HOME+ 100分鐘「即刻送」服務，由大昌食品專門店提供的多款急凍海鮮、罐頭食品、調味醬料及紙包飲品等。購物滿HK$300即可免運費送貨，於指定時間（上午11時至晚上7時）下單，承諾100分鐘內送到。如果送貨延遲，仲有HOME+積分賠償。
購買網站：https://www.home-plus.hk/tc_hk/bu/dch-instantdelivery
即睇「即刻送」產品！
網購優惠｜雷澳美食最快4日送到 在家都可以有酒店級數美食
留家抗疫都可以食得豐盛！大昌行集團旗下雷澳美食，為多間星級酒店及高級超市提供優質食品，並已登陸HOME+！疫情下精選70款高質環球美食如西式龍蝦湯、煙三文魚、清湯腩及冰糖燉雪燕等，簡單易煮又衛生。購買雷澳美食滿HK$200即可享免運費商家直送服務，貨品於下單後4至7日內到手！
購買網站：https://www.home-plus.hk/leos-fine-food/c/