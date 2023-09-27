網購平台登場：台灣二手名牌網PopChill來港、韓國時尚網店Modamoya上線

疫情徹底改變不少人的購物習慣，大家都改到網上購物，今次為大家介紹兩個新的購物平台，包括台灣專業二手名牌平台PopChill，在當地擁極高人氣，提供3大保障，令買家買到名牌真貨。另一個時尚網店Modamoya，主打韓國知名的街頭服飾，引入Blackpink、Twice及IU等韓星曾穿著的服裝品牌，喜愛韓潮的人士要留意了！

台灣二手名牌網 PopChill 登陸香港

台灣專業二手名牌平台PopChill最近向外拓展，首站登陸香港。PopChill以「安心購」鑑定服務為賣點，包含3大保障：專業人員驗證品質、使用第三方AI技術鑑定真偽，以及90天內懷疑仿品全額退款，令用戶安心買賣，多位台灣名人及網紅如見習網美小吳也有推薦。