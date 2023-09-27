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生活
2023-09-27 12:30:00

網購平台登場：台灣二手名牌網PopChill來港、韓國時尚網店Modamoya上線

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網購平台登場：台灣二手名牌網PopChill來港、韓國時尚網店Modamoya上線

網購平台登場：台灣二手名牌網PopChill來港、韓國時尚網店Modamoya上線

疫情徹底改變不少人的購物習慣，大家都改到網上購物，今次為大家介紹兩個新的購物平台，包括台灣專業二手名牌平台PopChill，在當地擁極高人氣，提供3大保障，令買家買到名牌真貨。另一個時尚網店Modamoya，主打韓國知名的街頭服飾，引入BlackpinkTwiceIU等韓星曾穿著的服裝品牌，喜愛韓潮的人士要留意了！

台灣二手名牌網PopChill登陸香港

台灣專業二手名牌平台PopChill最近向外拓展，首站登陸香港。PopChill以「安心購」鑑定服務為賣點，包含3大保障：專業人員驗證品質、使用第三方AI技術鑑定真偽，以及90天內懷疑仿品全額退款，令用戶安心買賣，多位台灣名人及網紅如見習網美小吳也有推薦。

台灣二手名牌網PopChill登陸香港

台灣二手名牌網PopChill登陸香港

美國第三方AI科技鑑定

PopChill「安心購」第一關的是由PopChill專業人員驗證商品是否與賣家在平台上刊登的照片和描述相符。第二關則會以美國第三方公司AI技術鑑定商品的真假，是否符合品牌工藝與特徵。若商品無法通過鑑定或不在鑑定範圍內，訂單會自動取消並全額退款給買家。另外，若買家在90天內對商品的真實性存疑，只要未拆防調封條及提出相關證明，平台會安排全額退款，保障買家購買真品。

美國第三方AI科技鑑定

美國第三方AI科技鑑定

國際認可鑑定師雙重鑑定

香港二手市場以肉眼鑑定真偽，存有一定的風險。PopChill特意與美國第三方鑑定單位合作，利用Entrupy專業儀器顯微分析名牌花紋、五金、紋理密度及正貨編號等特徵或Legit App的兩位國際認可鑑定師進行雙重鑑定，準確率高達99.1%。大部分貨品於鑑定通過後的12個工作天就能取得正貨證書。

利用Entrupy專業儀器顯微分析名牌花紋、五金、紋理密度及正貨編號等特徵

利用Entrupy專業儀器顯微分析名牌花紋、五金、紋理密度及正貨編號等特徵

商品種類繁多 包括歐洲丶日台跨境商店

PopChill平台專營名牌商品，擁有多達10萬件二手名牌商品。平台與日本前三大中古奢侈品店、台灣、 義大利、英國全新品供應商合作，品牌覆蓋ChanelHermesLVGucci等的大牌，除了手袋之外，亦有服飾、奢侈品配件、手錶項鍊與耳環。

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香港新用戶優惠

．首300位購物用戶可獲化妝袋

．邀請好友註冊人數最高3位可獲總值高達5000元現金獎

．註冊即享100元折扣券

App下載和用戶註冊連結: App Store / Google Play / Website

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韓國時尚網店Modamoya正式上線

韓國時尚網店Modamoya最近上線，網站由4位對時尚和韓國文化充滿熱情的朋友創立，在韓國獨家引入一系列品牌到港，包括GlownyYUSESurgerySaturSetsetset等，這些品牌深受BlackpinkNew Jeans、崔珉豪、Jay Park等明星喜愛，一眾粉絲們不要錯過。

韓國時尚網店Modamoya正式上線

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Glowny由姐妹Jane Jino20206月創立，旨在透過不同款式、尺寸、顏色、質料，讓每個人都以自己喜歡和想要的方式穿著和表達自己，BlackpinkJennieTwiceMinaRed VelvetJoy都是品牌愛好者。

韓國品牌Glowny 韓國品牌Glowny 韓國品牌Glowny 韓國品牌Glowny 韓國品牌Glowny 韓國品牌Glowny

另一韓國品牌YUSE是由金恩英（Kim Eun Young）打造的女裝品牌，結合極簡主義和大膽風格，致力打造意識流的時尚造型。品牌專注於巧妙的印花設計：在環境中發現形態、線條和色彩作為靈感，這些自然主義的印花更通過DTP印刷技術製作，採用環保油墨。Red VelvetYeriIU都曾穿著該牌子的服飾。

韓國品牌YUSE 韓國品牌YUSE 韓國品牌YUSE 韓國品牌YUSE
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