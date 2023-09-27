網購平台登場：台灣二手名牌網PopChill來港、韓國時尚網店Modamoya上線

疫情徹底改變不少人的購物習慣，大家都改到網上購物，今次為大家介紹兩個新的購物平台，包括台灣專業二手名牌平台PopChill，在當地擁極高人氣，提供3大保障，令買家買到名牌真貨。另一個時尚網店Modamoya，主打韓國知名的街頭服飾，引入Blackpink、Twice及IU等韓星曾穿著的服裝品牌，喜愛韓潮的人士要留意了！
台灣二手名牌網PopChill登陸香港
台灣專業二手名牌平台PopChill最近向外拓展，首站登陸香港。PopChill以「安心購」鑑定服務為賣點，包含3大保障：專業人員驗證品質、使用第三方AI技術鑑定真偽，以及90天內懷疑仿品全額退款，令用戶安心買賣，多位台灣名人及網紅如見習網美小吳也有推薦。
美國第三方AI科技鑑定
PopChill「安心購」第一關的是由PopChill專業人員驗證商品是否與賣家在平台上刊登的照片和描述相符。第二關則會以美國第三方公司AI技術鑑定商品的真假，是否符合品牌工藝與特徵。若商品無法通過鑑定或不在鑑定範圍內，訂單會自動取消並全額退款給買家。另外，若買家在90天內對商品的真實性存疑，只要未拆防調封條及提出相關證明，平台會安排全額退款，保障買家購買真品。
國際認可鑑定師雙重鑑定
香港二手市場以肉眼鑑定真偽，存有一定的風險。PopChill特意與美國第三方鑑定單位合作，利用Entrupy專業儀器顯微分析名牌花紋、五金、紋理密度及正貨編號等特徵或Legit App的兩位國際認可鑑定師進行雙重鑑定，準確率高達99.1%。大部分貨品於鑑定通過後的1至2個工作天就能取得正貨證書。
商品種類繁多 包括歐洲丶日台跨境商店
PopChill平台專營名牌商品，擁有多達10萬件二手名牌商品。平台與日本前三大中古奢侈品店、台灣、 義大利、英國全新品供應商合作，品牌覆蓋Chanel、Hermes、LV、Gucci等的大牌，除了手袋之外，亦有服飾、奢侈品配件、手錶項鍊與耳環。
香港新用戶優惠
．首300位購物用戶可獲化妝袋
．邀請好友註冊人數最高3位可獲總值高達5000元現金獎
．註冊即享100元折扣券
App下載和用戶註冊連結: App Store / Google Play / Website
韓國時尚網店Modamoya正式上線
韓國時尚網店Modamoya最近上線，網站由4位對時尚和韓國文化充滿熱情的朋友創立，在韓國獨家引入一系列品牌到港，包括Glowny、YUSE、Surgery、Satur及Setsetset等，這些品牌深受Blackpink、New Jeans、崔珉豪、Jay Park等明星喜愛，一眾粉絲們不要錯過。
Glowny由姐妹Jane和 Jino於2020年6月創立，旨在透過不同款式、尺寸、顏色、質料，讓每個人都以自己喜歡和想要的方式穿著和表達自己，Blackpink的Jennie、Twice的Mina及Red Velvet的Joy都是品牌愛好者。
另一韓國品牌YUSE是由金恩英（Kim Eun Young）打造的女裝品牌，結合極簡主義和大膽風格，致力打造意識流的時尚造型。品牌專注於巧妙的印花設計：在環境中發現形態、線條和色彩作為靈感，這些自然主義的印花更通過DTP印刷技術製作，採用環保油墨。Red Velvet的Yeri及IU都曾穿著該牌子的服飾。