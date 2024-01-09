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生活
2024-01-09 12:00:00

緊緻面霜/精華推薦 塑造V面提升輪廓 促進膠原增生

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緊緻面霜/精華推薦 塑造V面提升輪廓 促進膠原增生

緊緻面霜/精華推薦 塑造V面提升輪廓 促進膠原增生

踏入25歲後，皮膚真皮層的膠原蛋白開始急速流失，皮膚的修復能力逐漸變慢，開始出現細紋皺紋、鬆弛欠彈性等問題，加上紫外線、壓力、環境污染及不良的飲食及作息習慣等，均會加劇肌膚衰老，踏入新一年，除了新一年計劃，不妨入手緊緻面霜及精華，即使年齡+1，肌膚也隨之緊緻+1

緊緻面霜/精華推薦2024POLA B.A 極光珠耀精華液 $5,200/50g

一瓶匯聚品牌3大王牌護膚系列B.AWrinkle ShotWhite Shot所有的頂尖美容成份，一瓶帶來全方位抗衰老、緊緻、抗皺、美白功效。品牌的研究發現，細胞在休止期下，反而會產生較多膠原蛋白VI，這種膠原蛋白是主宰肌膚緊緻的關鍵，有效激活細胞自體吞噬循環，促進分解細胞內聚積的老化廢棄物，轉化為新生細胞的一部分，增生膠原蛋白及透明質酸，達致彈性及緊緻。

POLA早前於ELEMENTS圓方專門店舉行新品發布會，更特別邀請Do姐鄭裕玲、視后佘詩曼(阿佘)，以及專誠從台灣而來的時尚保養達人Kevin 老師，一同慶祝全新精華誕生。

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緊緻面霜/精華推薦2024｜POLA B.A 極光珠耀精華液 $5,200/50g

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緊緻面霜/精華推薦2024Suisse Programme全新極緻膠原面部緊緻安瓶套裝 $1,480/7ml x 4

套裝除了加入黃金六重膠原蛋白組合，包括Argireline六元胜肽、Sculptessence多聚糖塑顏提取物及瑞士蘋果幹細胞等專利成分，亦加入了品牌專利配方BCC的升級版本——BCC+，更全面促進膠原自生，提升皮膚緊緻度及彈性，同時效延長肌膚細胞壽命，減淡表情紋，深度祛皺，為肌膚喚來年輕水彈狀態。

緊緻面霜/精華推薦2024｜Suisse Programme全新極緻膠原面部緊緻安瓶套裝 $1,480/7ml x 4 緊緻面霜/精華推薦2024｜Suisse Programme全新極緻膠原面部緊緻安瓶套裝 $1,480/7ml x 4

緊緻面霜/精華推薦2024SHISEIDO VITAL PERFECTION極緻提拉緊膚晚間精華 $1,450/40ml$2,250/80ml

品牌發現高密度豎毛肌有效對抗鬆弛，卻會隨年齡增長而變弱，導致鬆弛。精華加入開創性抗引力提拉4D技術，於夜間重新構築肌膚的抗引力系統，由肌底激活「Dynamic Belt動力帶」，深度提拉、緊緻及抗皺，重塑緊緻立體輪廓。而另一項「NightG3N3技術」，則可促進3種夜間基因的修復節奏，提升肌膚再生力量，包括抗氧化、維持真皮層組織穩定及修復日間傷害，翌朝重塑4D年輕輪廓。

緊緻面霜/精華推薦2024｜SHISEIDO VITAL PERFECTION極緻提拉緊膚晚間精華 $1,450/40ml、$2,250/80ml

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緊緻面霜/精華推薦2024La Mer The Lifting Firming Serum提升緊緻精華 $3,260/30ml

面部V形輪廓有「青春倒三角」之稱，但隨年齡增長，這個三角形開始逆轉，精華針對年輕面部主要特徵，精準針對6個臉龐微部位，包括額頭、眼眉、雙頰、法令紋、下巴和頸部，高效提升立體輪廓，帶來更清昕分明的線條、飽滿的雙頰及俐落的下顎線。配方注入高效酵母加強肌膚緊緻，強化膠原蛋白，以飽滿水潤填滿肌膚，重整輪廓線條；並在微部位重塑飽滿、改善彈力、密度與豐盈，為肌膚深層保濕。

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緊緻面霜/精華推薦2024｜La Mer The Lifting Firming Serum提升緊緻精華 $3,260/30ml

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緊緻面霜/精華推薦2024Jurlique至臻活顏緊緻面膜 $560/100ml

膠原蛋白是維持年輕肌膚的重要元素，全新面膜採用99天然成分，當中由長心卡帕藻和刺雲實果萃取組成的Filmexel，能於肌膚表層形成緊緻網膜，達到提拉效果，幫助緊緻輪廓，同時防止水分流失。另外加入雙重藥蜀葵根、金鈕扣花萃取和辣根菁萃，亦有效促進肌膚膠原蛋白再生，緊緻肌膚提升輪廓。同時抗氧化、抵禦外來環境對肌膚的傷害並均匀和提亮膚色。

緊緻面霜/精華推薦2024｜Jurlique至臻活顏緊緻面膜 $560/100ml

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緊緻面霜/精華推薦2024DermaElements 逆時光拉提御齡面霜 $980/50ml

專為解決皮膚鬆弛、水份流失和暗淡無光等問題而研發。創新專利配方能恢復年輕緊致肌膚，提升水分含量，持續使用更可逆轉衰老跡象，展現明顯緊緻膚色。

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緊緻面霜/精華推薦2024｜DermaElements 逆時光拉提御齡面霜 $980/50ml

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緊緻面霜/精華推薦2024｜肌研H.A. Supreme緊緻塑顏精華 $219/30ml

精華結合王牌H.A.複合配方，糅合抗皺成分超級維他命A填充真皮層，配合明星抗老成分多肽，每日激活膠原再生。精華的配方含超微細分子，能深入真皮層1.5mm，質感比一般抗衰老精華透薄輕盈，迅速吸收並滲透肌底層，填充蘋果肌、淡化法令紋、重現下顎線，全面緊緻提升輪廓。

緊緻面霜/精華推薦2024｜肌研H.A. Supreme緊緻塑顏精華 $219/30ml

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