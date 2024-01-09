緊緻面霜/精華推薦 塑造V面提升輪廓 促進膠原增生

踏入25歲後，皮膚真皮層的膠原蛋白開始急速流失，皮膚的修復能力逐漸變慢，開始出現細紋皺紋、鬆弛欠彈性等問題，加上紫外線、壓力、環境污染及不良的飲食及作息習慣等，均會加劇肌膚衰老，踏入新一年，除了新一年計劃，不妨入手緊緻面霜及精華，即使年齡+1，肌膚也隨之緊緻+1。

緊緻面霜 / 精華推薦 2024 ｜ POLA B.A 極光珠耀精華液 $5,200/50g

一瓶匯聚品牌3大王牌護膚系列B.A、Wrinkle Shot及White Shot所有的頂尖美容成份，一瓶帶來全方位抗衰老、緊緻、抗皺、美白功效。品牌的研究發現，細胞在休止期下，反而會產生較多膠原蛋白VI，這種膠原蛋白是主宰肌膚緊緻的關鍵，有效激活細胞自體吞噬循環，促進分解細胞內聚積的老化廢棄物，轉化為新生細胞的一部分，增生膠原蛋白及透明質酸，達致彈性及緊緻。