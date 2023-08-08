緊緻面霜、面膜及精華推介：嬌蘭古代療法新面霜、SK-II精華霜、Elizabeth Arden輕盈膠囊

緊緻彈滑的肌膚是年輕象徵，但隨著年紀增長，容易出現膚色暗沉、細紋、鬆弛下垂及毛孔粗大等老化跡象。以下介紹多款緊緻面霜及精華，提拉及緊緻臉部肌膚，不單可以預防及減慢衰老，甚至擁有逆齡膚質，回復年輕時的緊緻澎彈狀態。

緊緻面霜、面膜及精華推介｜ SK-II SKINPOWER 致臻能量精華霜

SK-II新出致臻能量精華霜，集中針對「衰老因子AT-0」，由根源解決肌膚衰老問題，精華霜加入品牌的經典成分，包括高效滋潤抗氧的PITERA、強化肌膚防禦力的旱金蓮萃取物，以及令肌膚變得細嫩彈滑的芍藥萃取物，令肌膚更緊緻澎彈，同時減淡皺紋。精華霜備有兩款質地，帶來絲滑滋潤及輕盈清爽質感，配合不同肌膚需要。

適逢早前World PITERA Month於日本東京展開，品牌的忠實用家倪晨曦Elva遠赴東京參觀「SK-II 晶透肌密之屋」特展，並率先試用全新能量精華霜，她表示每日面對不同壓力來源，加上排山倒海的工作及忙碌拍攝等，令肌膚出現缺水、皺紋及失去彈性下垂等問題，她在捱夜後使用精華霜，迅速回復彈潤透亮緊緻肌，她最愛其質地如奶油般絲滑易推，滋潤但不黏笠而且很快吸收，能改善粗糙肌膚、提升肌膚飽滿度，讓膚質回復緊緻年輕狀態。