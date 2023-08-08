緊緻面霜、面膜及精華推介：嬌蘭古代療法新面霜、SK-II精華霜、Elizabeth Arden輕盈膠囊

緊緻彈滑的肌膚是年輕象徵，但隨著年紀增長，容易出現膚色暗沉、細紋、鬆弛下垂及毛孔粗大等老化跡象。以下介紹多款緊緻面霜及精華，提拉及緊緻臉部肌膚，不單可以預防及減慢衰老，甚至擁有逆齡膚質，回復年輕時的緊緻澎彈狀態。
緊緻面霜、面膜及精華推介｜SK-II SKINPOWER致臻能量精華霜
SK-II新出致臻能量精華霜，集中針對「衰老因子AT-0」，由根源解決肌膚衰老問題，精華霜加入品牌的經典成分，包括高效滋潤抗氧的PITERA、強化肌膚防禦力的旱金蓮萃取物，以及令肌膚變得細嫩彈滑的芍藥萃取物，令肌膚更緊緻澎彈，同時減淡皺紋。精華霜備有兩款質地，帶來絲滑滋潤及輕盈清爽質感，配合不同肌膚需要。
適逢早前World PITERA Month於日本東京展開，品牌的忠實用家倪晨曦Elva遠赴東京參觀「SK-II 晶透肌密之屋」特展，並率先試用全新能量精華霜，她表示每日面對不同壓力來源，加上排山倒海的工作及忙碌拍攝等，令肌膚出現缺水、皺紋及失去彈性下垂等問題，她在捱夜後使用精華霜，迅速回復彈潤透亮緊緻肌，她最愛其質地如奶油般絲滑易推，滋潤但不黏笠而且很快吸收，能改善粗糙肌膚、提升肌膚飽滿度，讓膚質回復緊緻年輕狀態。
緊緻面霜、面膜及精華推介｜嬌蘭 殿級蜂皇蜜護日霜及晚霜
古時人們用蜂蜜作敷料包紥傷口，嬌蘭受這種古老的蜂蜜敷料療法啟發，推出兩款乳霜。蜂蜜以癒合特性聞名，亦能天然地將皮膚內膠原蛋白纖維重新調動，達到最佳肌膚修復。品牌以此作表皮療癒機制，針對膠原流失，帶來塑形效果，提升緊緻及加強彈性，減退皺紋，令肌膚更強健、緊緻、平滑，膚色亦更明亮。
緊緻面霜、面膜及精華推介｜Estée Lauder升級再生基因修復精華 及 新生活膚彈活輕盈面霜
升級再生基因修復精華採用基因訊息協調技術，調節肌膚細胞的更新節奏，有助肌膚於晚上最佳時機自我修復，高效激活肌膚細胞更生及膠原蛋白自生。配合新生活膚彈活輕盈面霜，發揮膠原重建力量，能抵抗造成肌膚衰老的自由基，配合膠原蛋白提升科技，能提升肌膚膠原蛋白的製造，令肌膚回復彈性活力，顯著提升輪廓。
緊緻面霜、面膜及精華推介｜Elizabeth Arden 超進化黃金導航輕盈膠囊
品牌以黃金比例的精華和油，精準調配出輕盈質地、清爽無負擔的膠囊。膠囊採用「先修復，後加護」理念：先修復肌膚屏障再平衡肌膚水油分泌、收細毛孔及撫平紋理。核心成分植物分子釘(Phytoceramides)猶如人體中天然的神經醯胺，補充肌膚脂質，支撐膠原蛋白，有效修復肌膚保護屏障、滋潤及緊緻肌膚，重現飽滿彈潤肌膚。
緊緻面霜、面膜及精華推介｜XOVĒ白松露滋養修護面膜
面膜蘊含7種植物胎盤肽複合精華，刺激肌底膠原增生，以膠原修復肌膚保護屏障，煥活細胞再生，讓皮膚緊緻彈滑。來自瑞士高山的雪絨花幹細胞萃取賦予抗氧煥活功效，激活年輕活力；加上維他命及透明質酸深層保濕滋養，淡紋、彈滑及緊緻。
緊緻面霜、面膜及精華推介｜philosophy 彈透美肌煥活精華
品牌首度研發活氧的專利肌膚活力提升複合技術，精準導入經分子接枝的維他命C及透明質酸，支援肌底膠原蛋白生成，減淡和撫平細紋，同時改善肌膚彈性，令讓肌膚煥發彈力、飽滿而明亮。
緊緻面霜、面膜及精華推介｜The Ordinary Multi-Peptide + Copper Peptides Serum
「Buffet + Copper Peptides 1%」是The Ordinary始創配方之一，至今仍是適合所有肌膚類型的多合一面部精華。The Ordinary最近決定為產品重新命名，以把其功效歸功於當中的勝肽，並重新命名為The Ordinary Multi-Peptide + Copper Peptides，配方融合5種肽技術、對皮膚友好的氨基酸，以及多種透明質酸，有助改善細紋和動態紋的外觀，支援皮膚的整體彈性、光滑和緊致，還能針對與氧化壓力有關的衰老跡象，令皮膚看起來更有光澤，更健康。