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生活
2025-04-20 11:00:00

編輯部實試東海堂40周年搞作 焦糖開心果燉蛋芝士蛋糕

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Life730生活組同事以普通客人身份實試，分享食評！

Life730生活組同事以普通客人身份實試，分享食評！

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眨眼間東海堂踏入40周年，咁大件事當然有慶祝巨作，以大眾市民大愛的開心果設計了「焦糖開心果燉蛋芝士蛋糕」。最特別之處採用全港首創-18°C冰凍技術，呈現冰感、軟心、流心三種不同質感。Life730生活組同事一於以普通客人身份實試，分享食評！
 

焦糖面真的很焦脆，面層還灑上開心果碎。 焦糖開心果燉蛋芝士蛋糕$95/個，會員尊享價：$90.3/個（95折優惠）

三種解凍食法

先解構一下蛋糕成分：頂層鋪上焦糖脆面及開心果碎；第二層是開心果燉蛋，創作靈感來自法式燉蛋；內層為自家調製的開心果流心醬，隨著不同的解凍時間呈現凝固或流心爆漿的不同狀態；底層為紐約芝士蛋糕。

蛋糕有趣之處是提供三種食法體驗。1)室溫約1小時解凍：外層冰凍，內餡結實，似吃雪葩的口感，吃到分明的層次感。2)0°C至4°C放置約4小時解凍：整體如慕斯般柔軟，口感像芝士蛋糕，保留夾層的細膩質感。室溫約1.5小時或0°C至4°C放置約6小時解凍：開心果流心緩緩流出，流心效果最細膩，味道最濃郁。

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約1小時室溫解凍後進食，感覺似食雪糕，層次分明。

約1小時室溫解凍後進食，感覺似食雪糕，層次分明。

記者選用約1小時室溫解凍方法，安排生活組同事試食，綜合各人的食評：
「層次感分明，食到開心果燉蛋的堅果風味及柔和蛋香、紐約芝士蛋糕的芝香與絲滑、開心果流心醬的濃郁、焦糖的甜脆，味道豐富。」
「整體甜度輕柔，不覺膩。」
「焦糖夠脆，食到濃濃焦香味。」
「我個人口味幾鍾意餅底，食落鬆化。」
「開心果味不錯！」
「開心果味不算強烈。」

售賣點：

全線東海堂分店及官方網上商店
 

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