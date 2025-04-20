編輯部實試東海堂40周年搞作 焦糖開心果燉蛋芝士蛋糕

眨眼間東海堂踏入40周年，咁大件事當然有慶祝巨作，以大眾市民大愛的開心果設計了「焦糖開心果燉蛋芝士蛋糕」。最特別之處採用全港首創-18°C冰凍技術，呈現冰感、軟心、流心三種不同質感。Life730生活組同事一於以普通客人身份實試，分享食評！

三種解凍食法

先解構一下蛋糕成分：頂層鋪上焦糖脆面及開心果碎；第二層是開心果燉蛋，創作靈感來自法式燉蛋；內層為自家調製的開心果流心醬，隨著不同的解凍時間呈現凝固或流心爆漿的不同狀態；底層為紐約芝士蛋糕。

蛋糕有趣之處是提供三種食法體驗。1)室溫約1小時解凍：外層冰凍，內餡結實，似吃雪葩的口感，吃到分明的層次感。2)0°C至4°C放置約4小時解凍：整體如慕斯般柔軟，口感像芝士蛋糕，保留夾層的細膩質感。室溫約1.5小時或0°C至4°C放置約6小時解凍：開心果流心緩緩流出，流心效果最細膩，味道最濃郁。