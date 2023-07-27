總值100萬｜yuu全城瘋狂抓JETSO 一連3周大派2億yuu分 每日5折搶零食/護理產品/家居用品

香港獎賞應用程式yuu由明日(7月28日)起至8月17日，推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，為yuu會員準備3大著數優惠，一連3星期大派2億yuu分，價值相等於港幣100萬元！除了每日推出全新限時換領著數，於活動期間以enJoy卡於特約商戶消費滿指定金額更可享高達10倍yuu分！

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