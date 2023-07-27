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2023-07-27 17:36:40

總值100萬｜yuu全城瘋狂抓JETSO 一連3周大派2億yuu分 每日5折搶零食/護理產品/家居用品

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總值100萬｜yuu全城瘋狂抓JETSO 一連3周大派2億yuu分 每日5折搶零食/護理產品/家居用品

總值100萬｜yuu全城瘋狂抓JETSO 一連3周大派2億yuu分 每日5折搶零食/護理產品/家居用品

香港獎賞應用程式yuu由明日(728)起至817日，推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，為yuu會員準備3大著數優惠，一連3星期大派2yuu分，價值相等於港幣100萬元！除了每日推出全新限時換領著數，於活動期間以enJoy卡於特約商戶消費滿指定金額更可享高達10yuu分！

總值100萬｜yuu全城瘋狂抓JETSO 一連3周大派2億yuu分 每日5折搶零食/護理產品/家居用品

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yuu全城瘋狂抓JETSO」著數1｜玩「yuu捕獲JETSO咪走雞」App內小遊戲 狂搶2yuu

yuu會員於活動期間只要更新yuu App，登入到「yuu捕獲JETSO咪走雞」遊戲界面捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達100 yuu分！每日指定時段內更會出現「霸王雞」，會員如成功捉到「霸王雞」，即獲取額外yuu 分！

進入遊戲：https://m.yuurewards.com/3PTzvgf

「yuu捕獲JETSO咪走雞」 「yuu捕獲JETSO咪走雞」

yuu全城瘋狂抓JETSO」著數2｜每日早上11 低於5折搶零食/護理產品/家居用品

yuu將於「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動期內，每天早上11時於yuu App向會員提供激抵著數！yuu會員只需要以800 yuu分，或低於5折的積分即可兌換指定精選產品，包括零食飲品、個人護理產品、家居用品及小食甜點等。

進入「yuu著數」頁面留意，每天更新限時優惠：https://m.yuurewards.com/3NIrXdD

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yuu全城瘋狂抓JETSO」著數3｜恒生enJoy卡消費 享10yuu

顧客於「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動期間以恒生enJoy卡於特約商戶消費，單一簽賬除獲贈高達6yuu分外，如顧客登記「恒生信用卡簽賬獎賞」並於指定簽賬類別消費滿$3,500，更可再賺額外4yuu分，合共賺取高達10yuu分！

詳情：https://m.yuurewards.com/3pGPR1c

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