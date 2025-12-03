繽紛冬日賞2025｜全港500+購物餐飲優惠登場 半價套餐/買一送一優惠 即睇搶券方法

香港旅遊發展局(旅發局)年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」正式展開，聯同優質旅遊服務協會及香港零售管理協會，即日起推出「繽紛冬日賞」，大派總值高達20億港元，近580項消費優惠，涵蓋餐飲、購物、景點門票及公共交通等多個範疇，當中更有多項買一送一優惠不容錯過！日起於13個指定電子平台領取優惠，想知點搶優惠，即睇詳情。

繽紛冬日賞 2025 為推動節日消費，「繽紛冬日賞」現已登場。全港約7,300商舖響應旅發局「繽紛冬日賞」，大派多個精彩優惠，即睇以下必搶優惠： 購物優惠 百佳超市推出滿$180減$15優惠，採購日用品最適合。朗豪坊商場推出$100購物電子優惠券，入手聖誕禮物好時機。恒香老餅家金牌臘腸買一送一，過年送禮自用都超抵。Dr. Kong指定童裝或成人鞋買一送一，小朋友大人一起換新鞋最划算。眼鏡88漸進鏡片享買一送一優惠，長輩換副新眼鏡迎接新一年。另外，屈臣氏及萬寧等皆推出指定貨品買一送一。

美食優惠 肯德基鬆餅、家鄉雞腿包或巴辣雞腿包、大家樂葡撻、麥當勞豬柳蛋早晨套餐及巨無霸套餐、大快活粟米魚塊飯，以及7-Eleven的港式燒賣與咖喱魚蛋，全部買一送一，非常抵食。 更有不少自助餐優惠，富麗敦海洋公園酒店星耀廳、九龍香格里拉酒店Cafe KOOL、灣景廳、洲至奢選香港WM酒店、悦品酒店及黃竹坑I-O-N推出自助餐買一送一優惠。

觀光及交通優惠 另外，周末去玩同樣有優惠！山頂纜車紅鑽尊享成人通行證、機場快線成人單程票、Big Bus觀光巴士指定路線，統統都買一送一！

繽紛冬日賞 2025 搶券方法 即日起至2026年1月4日，只需下載並登入指定電子平台，即可免費超過500個獨家電子優惠券！參與平台包括八達通、AlipayHK、Tap & Go、BoC Pay、WeChat Pay HK、Visa HK禮遇賞等13個電子支付平台，令冬日節慶體驗更添額外驚喜。 13個優惠發放平台包括： 支付宝 AlipayHK

Alipay+

AR LENS

BoC Pay+

八達通

Tap&Go

V 享臻選

Visa HK 禮遇賞

Visa Select 優選回饋

WanderJoy

WeChat Pay HK

微信支付