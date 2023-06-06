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2023-06-06 15:30:38

繽紛夏日｜kate spade NEW YORK首間快閃店 與Pantone合作開發專屬綠色/獨家限定產品

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繽紛夏日｜kate spade NEW YORK首間快閃店 與Pantone合作開發專屬綠色/獨家限定產品

繽紛夏日｜kate spade NEW YORK首間快閃店 與Pantone合作開發專屬綠色/獨家限定產品

kate spade NEW YORK為慶祝品牌成立30周年，於銅鑼灣開設首間香港站快閃概念店，並以與Pantone合作開發的全新kate spade Green綠色，於鬧市中心打造升級版Green Box精美綠色禮盒，展示品牌的獨有時尚風格。為隆重其事，品牌更邀請甜美代表林明禎為Pop-up Store擔任揭幕活動嘉賓。現場更有一系列獨家限定新品，只於Pop-up Store內發售，檸檬圖案設計為夏日加入清新氣息。

快閃概念店以Green Box綠色禮盒設計，在鬧市角落塑造出精緻綠色禮盒。

快閃概念店以Green Box綠色禮盒設計，在鬧市角落塑造出精緻綠色禮盒。

人氣女神林明禎以條紋裙子造型甜美登場，更披露她的新一年「冒險大計」：「希望對生活擁有好奇心、抱持敢於冒險的精神很重要，不論是唱歌、演戲，還是其他的拍攝工作，像嬰兒般沒有顧慮地探索新事物，務求能夠突破自己的舒適圈，從每段歷險中迎來新挑戰。」與品牌抱持冒險精神及積極樂觀不謀而合，她同時亦關注日常精神健康，著重穿搭配搭的心思外，也保持健美身形及體質。

林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。 林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。 林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。 林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。 林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。 林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。 林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。 林明禎為kate spade Green Box香港站快閃店擔任揭幕嘉賓。

Green Box綠色禮盒設計

kate spade NEW YORK成立30年以來，以保持活力及為推崇積極樂觀態度而自豪，品牌亦以此為起點繼續未來發展。快閃概念店以全新專屬kate spade Green綠色作主色調，店內加入不少春夏季節元素的立體布置，配以搶眼的檸檬、條紋、波點、等活現生機的元素，在鬧市角落塑造出精緻綠色禮盒。

快閃店門口也是禮物盒設計。 kate spade Green Box香港站快閃概念店 kate spade Green Box香港站快閃概念店 kate spade Green Box香港站快閃概念店 kate spade Green Box香港站快閃概念店 kate spade Green Box香港站快閃概念店

Pop-up Store獨家限定產品

kate spade Green是今季焦點，除了經典Sam Icon系列手袋得以嶄新演繹，全新檸檬及Cabana系列亦以萌趣造型亮相於快閃店，現場更有Pop-up Store獨家限定的手袋、服飾、小皮具及珠寶。

Pop-up Store獨家限定款手袋

LEMON DROP WICKER 3D LEMON CROSSBODY $4,200 SAM ICON OMBRE SEQUIN FABRIC SMALL TOTE $4,000

Pop-up Store獨家限定款小皮具

LEMON NOVELTY LEMON APPLIQUED SAFFIANO LEATHER SMALL COMPACT WALLET $1,900 LEMON NOVELTY LEMON APPLIQUED SAFFIANO LEATHER SMALL SLIM BIFOLD WALLET $1,500

Pop-up Store獨家限定款服飾

AWNING STRIPE ORGANZA SHELL $1,900 AWNING STRIPE ORGANZA MIDI SKIRT $2,900

Pop-up Store獨家限定款珠寶

CHARM BRACELET $2,000 LINEAR EARRINGS $1,500

除了kate spade Green外，品牌亦推出全新包裝，包括購物袋、禮物盒、衣物袋及防塵袋，亦以煥然一新的品牌標誌性圖案面貌呈現，讓顧客全方位感受到清新風格。

同場加映快閃店限定禮遇

kate spade Green Box香港站快閃店及相關主題藝術裝置由即日起至625日開放，於快閃店推廣期間購物的kate spade會員及SOGO Rewards會員，可分別賺取1.5倍及10倍積分，購物滿港幣$5,000或以上更可獲贈品牌限定禮品，61011日快閃店外更將設消暑檸檬特飲快閃派送，為大家於炎夏消消暑。

品牌推出全新包裝。 品牌推出全新包裝。

kate spade Green Box香港站快閃概念店

日期：即日至2023625

地點：銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心崇光百貨地下

營業時間：星期日至四 10am-10pm、星期五至六 10am-10:30pm

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