繽紛夏日｜kate spade NEW YORK首間快閃店 與Pantone合作開發專屬綠色/獨家限定產品

kate spade NEW YORK為慶祝品牌成立30周年，於銅鑼灣開設首間香港站快閃概念店，並以與Pantone合作開發的全新kate spade Green綠色，於鬧市中心打造升級版Green Box精美綠色禮盒，展示品牌的獨有時尚風格。為隆重其事，品牌更邀請甜美代表林明禎為Pop-up Store擔任揭幕活動嘉賓。現場更有一系列獨家限定新品，只於Pop-up Store內發售，檸檬圖案設計為夏日加入清新氣息。

快閃概念店以Green Box綠色禮盒設計，在鬧市角落塑造出精緻綠色禮盒。

人氣女神林明禎以條紋裙子造型甜美登場，更披露她的新一年「冒險大計」：「希望對生活擁有好奇心、抱持敢於冒險的精神很重要，不論是唱歌、演戲，還是其他的拍攝工作，像嬰兒般沒有顧慮地探索新事物，務求能夠突破自己的舒適圈，從每段歷險中迎來新挑戰。」與品牌抱持冒險精神及積極樂觀不謀而合，她同時亦關注日常精神健康，著重穿搭配搭的心思外，也保持健美身形及體質。

Green Box 綠色禮盒設計 kate spade NEW YORK成立30年以來，以保持活力及為推崇積極樂觀態度而自豪，品牌亦以此為起點繼續未來發展。快閃概念店以全新專屬kate spade Green綠色作主色調，店內加入不少春夏季節元素的立體布置，配以搶眼的檸檬、條紋、波點、等活現生機的元素，在鬧市角落塑造出精緻綠色禮盒。

Pop-up Store 獨家限定產品 kate spade Green是今季焦點，除了經典Sam Icon系列手袋得以嶄新演繹，全新檸檬及Cabana系列亦以萌趣造型亮相於快閃店，現場更有Pop-up Store獨家限定的手袋、服飾、小皮具及珠寶。 Pop-up Store 獨家限定款手袋

Pop-up Store 獨家限定款小皮具

Pop-up Store 獨家限定款服飾

Pop-up Store 獨家限定款珠寶

除了kate spade Green外，品牌亦推出全新包裝，包括購物袋、禮物盒、衣物袋及防塵袋，亦以煥然一新的品牌標誌性圖案面貌呈現，讓顧客全方位感受到清新風格。 同場加映快閃店限定禮遇 kate spade Green Box香港站快閃店及相關主題藝術裝置由即日起至6月25日開放，於快閃店推廣期間購物的kate spade會員及SOGO Rewards會員，可分別賺取1.5倍及10倍積分，購物滿港幣$5,000或以上更可獲贈品牌限定禮品，6月10至11日快閃店外更將設消暑檸檬特飲快閃派送，為大家於炎夏消消暑。