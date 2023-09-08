置地廣場｜LANDMARK Tasting Mastery 唐人館六手聯乘中越韓味道遊

唐人館六手聯乘｜安煙燻醬炸雞佛跳牆成亮點

六手盛宴在中環置地的唐人館舉行，該店的行政總廚「廚長」Menex為中菜、SEP的主廚Dobee做越南菜，最有趣是加了資深傳媒食評人兼烹飪書作家Susan Jung，三者結合出一個六道菜菜單，而菜式也並非各自為政的設計，吃來融和又有特色。

當中由三者合作設計而成的會安煙燻醬炸雞佛跳牆絕對是亮點，取材自Susan最新出版的烹飪書中的韓式炸雞為基礎，Menex加上像百花雞的做法，將佛跳牆的鮑魚、海參、花膠及墨魚膠加在炸雞內，最後配上SEP自家製煙燻辣椒醬，此醬以金不換及辣椒做底，香料味複雜微辣，配搭在口感極多層次的炸雞上，將中越韓三菜特色融合成全新的味道。而整個餐單中，三人各負責一道菜式的設計外，另外兩道皆為Menex及Dobee的共同設計，當中粵越的效果極佳，頭盤中的越醬烤本地黑毛豬叉燒鍋巴，將越式蛋餅改為鍋巴，而叉燒用上香茅及檸檬葉等越式香料做的醬醃成燒製，切成細條配上酸菜等成為開胃的前菜，吃出了越南菜香料的美味重要性。而主食的順化牛肉湯過橋韓牛松茸五常大米，也有越式食法配搭中菜食材的體現，酸甜鮮辣的順化牛肉湯以過橋形式加到米味香濃的飯中，將牛肉、松茸等淋熟，此湯惹味，又不會蓋過松茸的鮮香，牛肉保持嫩滑，作為已吃得有點飽的第五道菜，吃來不膩，令人忍不住吃清光。