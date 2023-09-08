置地廣場｜LANDMARK Tasting Mastery 唐人館六手聯乘中越韓味道遊

餐飲界搞主廚四手聯宴並不罕見，但要做得好絕非易事，更遑論是三人六手，再加上三種不同菜系，難度自然更高。剛試了由唐人館 X SEP X 傳媒食評人Susan Jung共同創作的菜單，估不到有驚喜兼吃得舒服，而且價錢算合理，值得支持。
唐人館六手聯乘｜安煙燻醬炸雞佛跳牆成亮點
六手盛宴在中環置地的唐人館舉行，該店的行政總廚「廚長」Menex為中菜、SEP的主廚Dobee做越南菜，最有趣是加了資深傳媒食評人兼烹飪書作家Susan Jung，三者結合出一個六道菜菜單，而菜式也並非各自為政的設計，吃來融和又有特色。
當中由三者合作設計而成的會安煙燻醬炸雞佛跳牆絕對是亮點，取材自Susan最新出版的烹飪書中的韓式炸雞為基礎，Menex加上像百花雞的做法，將佛跳牆的鮑魚、海參、花膠及墨魚膠加在炸雞內，最後配上SEP自家製煙燻辣椒醬，此醬以金不換及辣椒做底，香料味複雜微辣，配搭在口感極多層次的炸雞上，將中越韓三菜特色融合成全新的味道。而整個餐單中，三人各負責一道菜式的設計外，另外兩道皆為Menex及Dobee的共同設計，當中粵越的效果極佳，頭盤中的越醬烤本地黑毛豬叉燒鍋巴，將越式蛋餅改為鍋巴，而叉燒用上香茅及檸檬葉等越式香料做的醬醃成燒製，切成細條配上酸菜等成為開胃的前菜，吃出了越南菜香料的美味重要性。而主食的順化牛肉湯過橋韓牛松茸五常大米，也有越式食法配搭中菜食材的體現，酸甜鮮辣的順化牛肉湯以過橋形式加到米味香濃的飯中，將牛肉、松茸等淋熟，此湯惹味，又不會蓋過松茸的鮮香，牛肉保持嫩滑，作為已吃得有點飽的第五道菜，吃來不膩，令人忍不住吃清光。
唐人館六手聯乘｜兩位大廚的鮮甜清爽菜式
而兩位主廚各自的創作，也將不同菜系的特點發揮出來，廚長的鱘魚子龍蝦煮花蟹伴椰皇荳花是一道將鮮甜味集合於椰皇內的湯品，湯以大量的海魚及河魚熬成，而椰皇盅內放上海鮮及荳花，將湯撞入，不但有椰皇的甜，更有海鮮的鮮美而荳花又保持極嫩滑的狀態，鱘魚子的鹹香將各種甜味融合，絕對是「有的放矢」的食材配搭。 而Dobee的越菜選用了南越酸汁煮炭烤野生圓，以糉葉包著魚件燒香，配上以沖繩蔗糖、香茅、羅望子和菠蘿等做成的酸汁，酸汁與魚的油潤很配合，同樣吃來不膩而清爽，更帶有法式風味。
最後，當然不能不試由Susan設計的甜品，如果你也認識Susan，應該知道她是一位糕餅高手，水蜜桃甘露、炸薑汁牛奶雪糕及焦糖鹹蛋酥皮蛋撻都由她設計，將甜鹹辣味加入甜品當中，不只味道更為複雜，更不會有滯膩的感覺。整套六手餐單既能體現三位主理人的特色，而且吃落舒服，令人想再吃回味，是三人六手擦出的火花，猶幸此餐單供應至九月底，能讓更多食客品嚐到。
置地廣塲唐人館│中環皇后大道中15號置地廣塲中庭4樓411-413號店│2522 2148│價錢$1,688│供應期至30/9