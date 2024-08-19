置地廣塲展巨型猛獁象化石 高達3.5米 同場有幼年鈎鼻龍標本

蘇富比與置地公司合作，首次展出一具12,000年前、高達3.5米的珍罕猛獁象化石標本。該標本是歷來在香港核心商業區公開展出最龐大的猛獁象骨架，展品將由即日起至8月29日，在置地廣塲中庭免費向公眾展出。蘇富比更會於8月24日舉辦由劍橋大學生物人類學家主持的親子工作坊，引領小朋友參與製作考古學DNA模型。工作坊開放免費登記，名額先到先得。

今次是歷來在香港核心商業區公開展出最龐大的猛獁象骨架，蘇富比將舉辦一系列公眾活動，啟發藝術及文化愛好者。其中包括於8月24日率先登場的「發現、學習與玩樂：年輕探險家考古學 x 生物學工作坊」，將由劍橋大學生物人類學家 Rivera 教授率領參與的小朋友一同探索地球的自然演化，並與劍橋大學畢業的頂尖教育專家一起透過DNA模型製作，來培養他們的批判性思維和解決問題的能力。

猛獁象（真猛獁 Mammuthus primigenius）是最為人所知且研究最深入的猛獁象屬，曾在末冰河時期，即舊石器時代，一度稱霸地球。今次的展品整體保存完整良好，有別於由多個骨骼組合而成的博物館中常見標本，非常稀珍。猛獁象曾在第三次冰河時期出現於西伯利亞，與尼安德特人同期存在，舊石器時代晚期亦與早期人類同期，直至公元前12,000年絕跡。猛獁象長有突出的牙齒，以防禦獵人及其他掠食者。其長而彎曲的獠牙不僅用於自衛，還作鏟雪之用，掘出被埋藏的食物。這些自然形成的獠牙在猛獁象誕生時便已長出，此後並續以自然曲線生長。

「冰河巨獸：與猛獁象一起踏上史前地球之旅」為蘇富比「別有天地」的主題展覽之一，化石將於置地廣塲中庭展出。而在置地遮打1樓，更有蘇富比旗艦藝廊，訪客可前往Sotheby’s Salon精品概念店，探索數百件橫跨8,000萬年歷史的精品，觀賞兩件珍稀非凡的標本，包括壯觀的第四紀（260萬年前）西伯利亞真猛獁象頭骨，以及白堊紀晚期（1億至6,600萬年前）的幼年鈎鼻龍，極為罕見，乃近年來古生物學中最重要的發現之一。成年鈎鼻龍平均長約27英尺，此幼龍在美國蒙大納州朱迪斯河地層發現，身長不到 9 英尺，估計因洪水淹薨。

恐龍及其他史前化石近年在收藏界更是炙手可熱。蘇富比曾多次舉辦自然歷史拍賣會，當中包括以 830 萬美元成交的 「蘇」（Sue），為迄今出土最完整、保存最完好的霸王龍頭骨之一。最近在紐約蘇富比拍賣會，史上最完整的劍龍化石Apex創下化石拍賣紀錄，以4,460 萬美元的高價成交，超越拍前估價逾11 倍。 為慶祝蘇富比在置地廣塲中庭舉辦的「冰河巨獸：與猛獁象一起探索史前地球」展覽，每日首100 位註冊蘇富比帳戶的訪客，將有機會贏得以史前世界奇蹟為設計靈感的特製貼紙。此限量版貼紙更將引領訪客解鎖互動體驗，以另類方式探索蘇富比旗艦藝廊。