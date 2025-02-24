置地廣塲 Dining in Central 2大餐飲禮遇 高達$1000優惠 人氣美食廣場Basehall都用得！

置地廣塲聯同Mastercard 呈獻「Dine Anytime. Delight Every Time.」精彩優惠，為大家帶來2大餐飲禮遇，最多可享高達$1000優惠，在旗下人氣餐飲熱點都可以使用，當中包括Amber、文華扒房及酒吧、文華廳、Cristal Room、Artifact、The Aubrey、Ami、SOMM、Zuma 等，就連中環打工仔必去的美食廣場Basehall都用得！優惠僅限置地廣塲 BESPOKE 雋環會員尊享， 立即下載 置地廣塲手機應用程式，並註冊成為 BESPOKE 雋環會員，即可解鎖此優惠及即將推出的「Dining in Central」系列餐飲體驗。

由2025年2月25日至5月31日，憑 Mastercard 於置地廣塲購物及用餐，可享以下尊尚禮遇：

1.無限餐飲禮遇：無限港幣100元餐飲獎賞

探索置地廣塲內的頂級餐廳及酒吧，無論是悠閒聚會、隱秘酒吧或獲獎食府，凡以 Mastercard卡單次消費滿港幣500元，即可使用此港幣100元餐飲獎賞。所有置地廣塲 BESPOKE 雋環會員可於 LANDMARK Hong Kong App 免費領取港幣100元餐飲獎賞，每單消費可使用多張港幣100元餐飲獎賞，可享受獎賞禮遇的消費上限為每次港幣5,000元。

2.獨家購物獎賞：港幣1,000元尊尚餐飲獎賞

現於置地廣塲內購物消費，可享更多尊享禮遇，於精選人氣餐廳酒吧盡情品味珍饈美饌。凡以 Mastercard卡 於置地廣塲單次消費滿港幣10,000元，可獲贈港幣1,000元尊尚餐飲獎賞，於指定餐廳單次消費滿港幣2,000元即可使用。無論是享用奢華晚宴，還是慶祝難忘時刻，置地廣塲亦能為你呈獻無與倫比的餐飲體驗。每位會員可於活動期間享用此禮遇一次。