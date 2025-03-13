置富Malls攜手Esther Bunny設2大打卡位 5米高紫藤花小屋+草莓園 消費換吸睛禮物

春天悄然降臨，春暖花開的景色容易聯想起可愛的粉紅色。日韓台人氣角色Esther Bunny擁有粉紅毛色及綁上紫色蝴蝶結，與春日景象特別相襯。置富Malls今個春日聯乘Esther Bunny打造2大打卡熱點。粉絲消費滿指定金額，更可換領可愛主題禮物！
置富Malls x Esther Bunny
置富Malls旗下的馬鞍山廣場及紅磡置富都會將於3月29日至6月15日期間，聯乘美籍韓裔知名插畫家Esther Kim所創立的Esther Bunny，推出「置富Malls x Esther Bunny–春日BUN紛郊遊樂」。粉紅色兔毛的Ribbon Bunny、綁上紫色蝴蝶結，一身粉紫色的Lavender Bunny 及毛色雪白、粉藍色眼睛的Cream Bunny將在馬鞍山及紅磡商場內出現，與粉絲留下難忘的限定春日回憶。
5米高紫藤花圓頂屋
馬鞍山廣場以粉紅繁花夢幻花園為主題，焦點之一的5米高Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋，以象徵愛情的紫藤花點綴，彷彿置身童話世界。Lavender Bunny站在櫻花樹下最佳打卡點，粉絲不妨與牠合照，紀念重要時刻。
可愛吸睛草莓園
置富都會則選擇以草莓園作為主題，Esther Bunny向訪客展示豐收的成果及喜悅。甜美的草莓顯得Esther Bunny格外可愛，粉絲要到場打卡！
置富Malls特設各款精美的Esther Bunny限定禮物，讓他們每一天陪伴粉絲。活動期間， Fortune+會員只需於指定商場以電子消費指定金額或到Fortune Malls App使用Point+即可換領限定版「Esther Bunny花漾甜蜜環保袋」、「Esther Bunny沐晴花語速乾軟氈」、「Esther Bunny 甜夢花旅折疊傘」及「Esther Bunny 暖入心保溫杯」。