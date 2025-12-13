羅馬旅遊｜羅馬8小時快閃半日遊 玩盡4大人氣景點 打卡羅馬鬥獸場/真理之口

意大利歷史文化豐富，不論你是歷史迷、文青還是時裝精，來到羅馬都一定可以玩得滿足，加上意大利羅馬鄰近歐洲多國，所以不少人計劃歐遊的時候都會將其納入旅程。而羅馬市區的景點非常集中，半日時間已經可以打卡主要名勝地標，如果體力許可的話，甚至可以全程以步行方式遊覽，比想像中方便！今次就為大家分享羅馬8小時快閃半日遊行程，一口氣玩盡4個必去人氣景點，一於跟著我們來一趟意大利古蹟之旅！



文、相：heidi

羅馬萬神殿 來到羅馬，第一站可以參觀擁有近二千年歷史的「萬神殿」，無論建築內外都極為震撼。羅馬萬神殿（Pantheon）曾是供奉羅馬眾神的神廟，如今則為基督教堂「聖母與諸殉道者教堂」，千百年來見證了羅馬的歷史興衰，更是每位來羅馬旅遊的遊客必去的景點。現存建築由哈德良皇帝於公元118至125年間重建，重點必睇建築頂部的巨大無樑柱穹頂，當陽光從穹頂天窗灑下，光束筆直落在大理石地面，畫面莊嚴而難忘。

羅馬鬥獸場 不少歐洲電影中都曾出現古羅馬鬥士在競技場內拼搏的場景，數萬名觀眾圍觀比賽，氣氛熱血沸騰。來到羅馬當然不能錯過世界知名的羅馬鬥獸場！這裡是古羅馬時期最大的橢圓形競技場，可容納五萬至八萬名觀眾，曾舉行角鬥士比賽、人獸搏鬥及各種大型表演活動，充分反映當時人民的生活模式。參觀時可先從外圍欣賞其精密的結構設計，再入場走到不同樓層，體驗古羅馬不同階層觀眾的視角。

真理之口 真理之口位於希臘聖母堂門廊的左牆上，曾經是古羅馬噴泉的一部分。從中世紀開始，人們就相傳如果撒謊者將手伸進真理之口中，就會被咬住，而在《羅馬假期》中柯德莉夏萍和男主角就以真理之口作為測謊儀，成為電影中非常經典的一幕。除了可以打卡影相，大家記得在聖母堂內的紀念品店買走真理之口造型的磁石作紀念！

特雷維噴泉 位於羅馬市中心的特雷維噴泉建於1762年，是全城最大的巴洛克風格噴泉，一般遊客都稱它為「許願池」。相信看過無線劇集《衝上雲霄》的觀眾對這裡也不陌生。至於為何大家都愛在此許願？原來又是因為電影的浪漫橋段，在1954年上映的喜劇電影《羅馬之戀》中，主角便在特雷維噴泉投幣許願。多年來，吸引了無數遊客前來模仿，如今每日約有3,000歐元的硬幣收入，並由當地政府回收作慈善用途。

