美利酒店大閘蟹海鮮半自助晚餐買二送二 人均$599歎清蒸大閘蟹/生蠔/焗龍蝦+紅白酒任飲

再有酒店帶來大閘蟹主題半自助餐！香港美利酒店的Garden Lounge限時推出大閘蟹海鮮半自助晚餐，呈獻豐富的秋季海鮮盛宴！人均$599食盡自助餐區提供的各種冰鎮海鮮、沙律和甜品，歎生蠔、鮑魚、蟹腳、麵包蟹！每位客人更可享用一隻新鮮清蒸大閘蟹，還有濃郁的蟹肉海鮮湯和每日精選的燒烤美食。還可以根據自己的喜好選擇即叫即製的主菜，如烤西冷牛扒或法式焗龍蝦。中午12時開賣，即睇詳請了解。
大閘蟹海鮮半自助晚餐包括：
前菜 - 時令冰鎮海鮮（鮑魚、蟹腳、麵包蟹、生蠔、蜆、小龍蝦）、時令沙律、精選芝士、冷盤及麵包
是日精選湯（二選一） - 蟹肉海鮮羮、蟹肉海鮮周打精選燒烤 - 烤牛肋排或羊架、中式燒味
第二道菜 - 海鮮濃湯貝殼意粉、普羅旺斯辣椒醬烤大蝦、四川鑊炒尖椒雞、清蒸大閘蟹 (每人一隻)
主菜 - 薑蔥豆豉清蒸鱸魚扒、菠菜意大利雲吞、法式焗龍蝦、烤肉眼牛排（另加HK$128）
甜品 - 各式蛋糕及糕點、精選雪糕
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優惠期 (預訂期) ：2024年10月24日12:00至10月30日23:59
用餐日期：2024年 10月25日至11月30日
地址：中國香港特別行政區中環 紅棉路22號香港美利酒店UG層Garden