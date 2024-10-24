美利酒店大閘蟹海鮮半自助晚餐買二送二 人均$599歎清蒸大閘蟹/生蠔/焗龍蝦+紅白酒任飲

再有酒店帶來大閘蟹主題半自助餐！香港美利酒店的Garden Lounge限時推出大閘蟹海鮮半自助晚餐，呈獻豐富的秋季海鮮盛宴！人均$599食盡自助餐區提供的各種冰鎮海鮮、沙律和甜品，歎生蠔、鮑魚、蟹腳、麵包蟹！每位客人更可享用一隻新鮮清蒸大閘蟹，還有濃郁的蟹肉海鮮湯和每日精選的燒烤美食。還可以根據自己的喜好選擇即叫即製的主菜，如烤西冷牛扒或法式焗龍蝦。中午12時開賣，即睇詳請了解。