美國中西部和東北部——健康零食的踐行者

健康一直是消費者最關心的問題，特別是自從新冠疫情以來，它給生產商帶來了挑戰和機遇。企業需要將營養、可持續性和供應鏈彈性結合起來，才能打造出下一個偉大的產品。能夠做到平衡的企業將為自己的成功做好準備。

隨著更健康的標籤正在成為零食圈的大趨勢，聲稱無麩質、有機、非轉基因和全素食，以及強調無過敏原和高蛋白成分的潔淨標籤都很受歡迎。能夠提供這些特性的製造商，以及不含人工甜味劑和色素的零食，將為當前市場的增長做好準備。

美國食品供應商以優質、安全、創新和始終如一的產品而聞名。美國中西部和東北部食品在世界主要的食品生產地區都擁有發達的食品加工產業。中西部的農民收穫了全球超過三分之一的糧食、水果蔬菜、牲畜、油料、小麥、玉米和乳製品。美國東北部擁有各種農業，包括水果、乳製品、堅果、休閒食品、楓糖漿和海鮮。此外，這些地區的食品公司為世界各地的消費者提供高品質的加工食品和原料，以及多種增值產品，包括健康、天然、猶太潔食和特色美食。

美國中西部和東北部的生產商是生產糖果、爆谷、堅果、果乾、燕麥穀物和鹹味零食的先鋒者。這裡是零食行業內很多大品牌的發源地，但是中小型生產商也不容忽視。這些生產商能為現時不斷增長的健康和有機食品行業提供各式各樣的產品。其中有些生產商已經有數十年生產健康和有機食品的經驗，另一些則開發新產品或改良配方，讓產品更健康有益。