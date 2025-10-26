美國老牌扒房Ruth’s Chris Steak House推60周年限定菜單 IG打卡可贏取免費除夕套餐

創立於1965年、來自美國新奧爾良的老牌扒房Ruth’s Chris Steak House，慶祝今年60周年，由現在起至11月30日期間推出60周年限定菜單。大家只要在Instagram打卡，就有機會贏取免費60周年紀念套餐或新年除夕套餐禮遇。

全亞洲分店同推60周年菜單 品牌以精選熟成美國頂級牛肉聞名，擁有超過150家分店，遍布世界各地，於1997年進軍香港。由梁朝偉及劉德華主演的《無間道III：終極無間》就曾在店內取景，扒房的美式裝潢風格至今仍保留不變。趁今年60周年，亞洲區所有分店都大推60周年限定菜單，向悠久的歷史致敬，將三道經典招牌菜式放在套餐之中，突顯新奧爾良風味。

美國菲力牛扒佐香酥松露 60周年限定菜單以特選餐前開胃酒揭開序幕。前菜「海鮮三重奏」結合了品牌最具代表性的三道海鮮料理，包括新奧爾良蟹肉糕、香煎乾貝和洛克菲焗烤鮮蠔，展現新奧爾良的烹飪風格，並融合法式調味。主菜6安士美國菲力牛扒佐香酥松露，在高達攝氏980度的高溫下煎烤，並置於攝氏260度的陶瓷盤上，奉上給客人時發出「滋滋」聲響，熱騰騰鎖著肉汁與肉香，保持肉質鮮嫩。菜單當然少不了甜品，Ruth’s芝士蛋糕甜品延續茹絲夫人熱情款待的精神，也象徵著節日喜慶。



IG贏免費套餐參加方法 今次慶祝60周年限定活動，客人只要使用Instagram上的Ruth’s Chris Steak House 60周年紀念濾鏡，拍攝用餐時刻，並標記官方帳號（@ruthschrishk），加上標籤 #TheSizzlingCelebration，分享到公開的個人Instagram帳號限時動態，即有機會贏取免費60周年紀念套餐或新年除夕套餐的禮遇，名額各一位。

