美國400年烈酒品牌薩澤拉Sazerac香港初登場 盤點9款熱門佳釀 香港威士忌節$300上堂學品酒

酒迷們請注意！來自美國有近400年歷史的烈酒品牌薩澤拉Sazerac，近日正式進軍香港市場，由匯泉國際有限公司獨家代理，品牌其中9款熱門佳釀以後在香港都可以買得到。另外如果有興趣了解更多，更可於5 月31日至6月1日香港威士忌節期間，報名參加獨家大師班，由品牌首席調酒師Drew Mayville帶領一同品嚐旗下精選的獲獎佳釀，下文即睇介紹！

薩澤拉Sazerac 9款熱門佳釀

Sazerac自創立以來一直屢獲國際殊榮，更於 2025 年度的 World Whiskies Awards 及 Icons of Whisky Awards 中榮獲七項大獎，當中包括「年度蒸餾酒廠」等榮譽。而品牌旗下的野牛仙踪釀酒廠（Buffalo Trace Distillery）更是美國肯塔基州歷史最悠久的酒廠之一，累計獲得超過 500 項國際獎項和 40 個釀酒廠榮譽，出品絕對高水準。

而今次9款首次在香港正式登場的烈酒中，以野牛仙踪波本威士忌（Buffalo Trace Bourbon Whiskey）最吸引，牛仙踪波本威士忌的陳釀時間是頂級主流波本威士忌品牌的兩倍，口感圓潤平衡且層次豐富，品質卓越而穩定，於過去五年間累計贏得 16 面金牌殊榮，值得各位慢慢細味。另外飛鷹波本威士忌（Eagle Rare Bourbon Whiskey於 2020 年國際威士忌大賽（International Whisky Competition）中獲得 93 分，同時奪得四項首位殊榮，包括「最佳美國威士忌」、「最佳純波本威士忌」、「最佳波本威士忌」及「最佳肯塔基威士忌」，） 用上十年以上的工藝釀製而成，入口細膩順滑，餘韻悠長優雅。還有薩澤拉黑麥威士忌（Sazerac Rye）同樣是心水推介，被譽為「新奧爾良代表作」，，以粟米、黑麥及大麥麥芽釀製，經最少六年陳釀，展現香料馥郁且層層遞進的鮮明風味，是經典威士忌之選。