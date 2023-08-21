美團KeeTa｜KeeTa提前覆蓋黃大仙 新註冊用戶有$300優惠券/低至5折優惠

KeeTa推出「十億激賞」新用戶優惠，黃大仙區用戶註冊，即可領取價值300元的優惠券禮包，當中包括多張價值50元的大額滿減券、超值專區優惠券以及多張免運費券。同時，KeeTa會與餐廳合作就熱門食品推出特別折扣優惠，平台上亦會不定時推出各類活動，提供低至5折優惠。

美團（03690.HK）旗下的外賣平台KeeTa，繼本月初擴大九龍區服務範圍後，今日再宣布提早於本周四（8月24日），將服務覆蓋至黃大仙區。屆時黃大仙區居民可通過KeeTa App使用外賣服務，並領取迎新優惠！

KeeTa表示：「為了確保用戶體驗，開拓新區域前需要全面考慮各項因素，例如該區的商戶密度等，所以我們決定提早開通條件成熟的黃大仙區。與此同時，我們亦正積極籌備沙田和大埔區的服務，將會於年內盡快開通。」

此外，自8月第二周開始的「日日搶半價」活動目前進行得如火如荼。用戶只要於每日上午11時進入App，打開「日日搶半價」活動頁面，即可參與搶半價券﹑免運費券及折扣券活動。未來KeeTa將持續推出各類創新玩法，為用戶送上優惠。

KeeTa「日日搶半價」活動推出首周，數量有限的大額半價券最快3分鐘即被用戶一搶而空。優惠券使用方面，獲最多用戶使用優惠券下單的首三位餐廳分別為麥當勞、KFC、南記粉麵。KeeTa指，正持續與更多優質餐廳合作，為用戶提供多元化、高品質的外賣選擇。